Denuncian ser víctimas de discriminación en Gómez Palacio

Trabajadores de una empresa especializada en la fabricación de autopartes, localizada en Gómez Palacio, denunciaron que son víctimas de discriminación puesto que están despidiendo a quienes tienen ciertos padecimientos que podrían complicarse de llegar a enfermarse de COVID-19, además que no se les está liquidando conforme a derecho.

Dicen que después de mantenerlos por varios meses en cuarentena, desde hace semanas les están hablando para despedirlos, pero les están dando su liquidación "parejo" y conforme a los años de antigüedad.

Dicha empresa se encuentra en la carretera al ejido Transporte y según comentaron tiene una plantilla de aproximadamente 3 mil trabajadores, pero se rumora que despedirán al menos 150.

"Estoy inconforme con que me despidan, porque como saben que estamos enfermos yo pienso que están denigrando por ese detalle", dijo Santa García

Agregó que hace aproximadamente tres meses la mandaron a su casa, primero con el 80 por ciento de su salario y luego con el 50 por ciento. Aunque la descansaron con la mitad de sus salario, dice que le aseguraron que no se le despediría, que "tenía su trabajo seguro", pero les han estado hablando para liquidarlos.

"A mis compañeros les empezaron a hablar, por grupos para liquidarlos. Yo vengo a ver qué, pero me están diciendo que están liquidando parejo y no se me hace justo, porque yo tengo más de tres años y si me van despedir, pues que me den lo que me toca, porque yo no estoy renunciando, ellos me están corriendo", dijo la entrevistada

La mujer pidió a las autoridades que revisen este tipo de situaciones, pues repitió que están abusando de los derechos de los trabajadores.