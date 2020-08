Películas y documentales para conocer parte de la historia del rock

Existen bandas y solistas que marcaron a toda una generación o fueron los antecedentes de estilos y sonidos que hasta el día de hoy los han adaptado nuevas agrupaciones.

Gracias a películas y documentales podemos ver cómo fue el comienzo de estos y cómo se convirtieron en íconos de la música. Aquí te contamos sobre algunos de estos materiales para adentrarte a la historia del rock.

The Dirt

Pasando por el glam, la película The Dirt relata el comienzo de la banda Mötley Crüe, narrado principalmente desde el punto de vista de su bajista Nikki Sixx. Muestra el inicio, ascenso y todo lo que viene con ello, como los excesos y las compañías que apoyaban a esos comportamientos (también aparece Ozzy Osbourne).

The Runaways

Muestra el ascenso de la banda The Runaways, integrada por las estrellas el rock Joan Jett y Cherie Currie. Puedes ver la transformación de dos adolescentes rebeldes del sur de California que marcaron el comienzo de una era en la música, dando paso a futuras generaciones que vendrían con agrupaciones de mujeres duras con talento.

Control

Cuenta cómo fueron los últimos días del cantante de la banda de post punk Joy Division, hasta su suicidio en 1980. Muestra la forma en la que el conflicto amoroso que sentía por su esposa y a la vez por su amante, aunado sus ataques epilépticos lo llevaron a perder los estribos. Este film fue premiado por el Festival de Cannes con el Premio Label EUROPA, Premio de la Juventud y mención especial en la Cámara de Oro.

Patti Smith: Dream Of Life

Cantante, escritora y poetisa del punk, en 1975 alcanzó el reconocimiento con el que marcaría la historia de la música con su álbum debut Horses. Comprometida con el movimiento político y social en Estados Unidos en los 60 y 70, en este documental se muestra la vida de Patti que la llevaron a tomar este camino, y cómo la muerte de su esposo en 1994, la impulsó a retomar su carrera musical luego de 12 años inactiva. Recuerdos, su familia, la literatura, música y amistad es lo que lleva marca la pauta en este proyecto demostrando que sigue presente.

England Is Mine: Descubriendo a Morrissey

England Is Mine muestra los comienzos en la música del cantante y compositor Morrissey, fundador de la banda The Smiths. Retrata la vida un joven sensible, poco convencional y con opiniones radicales siempre por delante. A través de este film podrás apreciar cómo su particular personalidad se vio también golpeada por su núcleo familiar, y cómo esto a su vez lo llevó conocer a Johnny Marr, cofundador de The Smiths, y la artista visual Linder Sterling, cuya amistad siguió marcando el arte de Morrissey como solista.

Oasis: Supersonic

Este reciente documental retrata la vida de los hermanos Noel y Liam Gallagher, fundadores de la banda Oasis. Con la participación de familiares y evidencia anecdótica relatan cómo estos hermanos pasaron de ser dos niños de Manchester a llenar estadios. Contando también las altibajas y cómo fue que todo terminó como banda.

Rocketman

Rocketman muestra la historia del cantante Elton John desde su infancia y cómo su personalidad lo llevó a convertirse en el reconocido intérprete de hoy. Sin embargo, al igual que The Dirt es capaz de mostrar cómo la realidad por la que pasan muchos artistas cuando no los límites no existen y el mundo se mantiene atento a lo que hace.

Bohemian Rhapsody

Esta e suna de las películas sobre la historia de la música que más fuerza tomó desde su lanzamiento en 2018. Relata la historia del fallecido Freddie Mercury, cómo llegó a la banda Queen y cómo, aunque poseía un gran talento, siempre fue necesaria la participación de todos los integrantes como banda. Intenta mostrar cuáles fueron los caminos que tomó que lo llevaron a su fallecimiento en 1991.

The Wall

Se trata de una película basada en el álbum The Wall de la banda Pink Floyd. Fue escrita y dirigida por el vocalista y bajista Roger Waters. El film lleva su curso a partir de las melodías de y cuenta a través de animaciones pesadillas por las que pasaban a raíz de los bombardeos alemanes durante la segunda guerra mundial.