Ryan Reynolds da su salario para tener becarios en su siguiente filme

Con un video con humor como Ryan lo sabe hacer, anunció que en su próximo filme que grabará en el otoño decidió aportar su salario para el salario, vuelos, alimentos y estancia de 10 a 20 becarios de cualquier edad pertenecientes a la comunidad 'BIPOC' (Black Indigenous People Of Color) para aprender y en un futuro, trabajar como los grandes del séptimo arte.

"Van a pasar sus días en el set, aprendiendo de profesionales y teniendo la experiencia completa para saltar a otro trabajo o, si no quedan desilusionados, iniciar una carrera en la industria del cine", dijo.

Además, agradeció a Netflix y Skydance por permitirle crear este movimiento para involucrar a personas de diferentes cultura en un trabajo de equipo.

En el post compartió la convocatoria para los aplicantes, quienes no tienen ninguna restricción de edad.

The Group Effort Initiative is designed to invest in the talent and creativity of any and all under-represented communities who’ve felt this industry didn’t have room for their dreams. To register yourself, go to: https://t.co/DXMM9VuPhL #GroupEffort #MaximumEffort pic.twitter.com/TJ0FGUMe2l