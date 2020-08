Gigi Hadid comparte foto junto a Zayn Malik como futuros padres

Gigi Hadid y Zayn Malik son conocidos por mantener su vida privada fuera de foco, por lo que sorprendió a usuarios de redes sociales que la modelo decidiera compartir un poco de su intimidad con una foto junto al cantante a punto de convertirse en papás.

La imagen que publicó la musa de Tommy Hilfiger causó sensación en internet ya que son pocas las apariciones del ex integrante de la banda One Direction en las imágenes que comparte su famosa novia en la red.

En dicha fotografía se ve a la célebre pareja intercambiando un tierno beso. Hadid tituló la publicación con la frase “baby daddy” (“Papá del bebé”), acumulando millones de “me gusta” en Instagram, pues esta es la primera vez que se dejan ver juntos desde que Gigi confirmó que estaba esperando un hijo del músico británico.

Ver esta publicación en Instagram baby daddy Una publicación compartida por Gigi Hadid (@gigihadid) el 31 de Jul de 2020 a las 6:23 PDT

Por lo que las reacciones no se hicieron esperar, pues amigos y fans respondieron con mensajes y emojis mostrándose conmovidos ante el romántico encuentro.

La noticia del embarazo de Gigi Hadid se dio a conocer a finales del mes de abril y su madre lo confirmó a las pocas horas en una entrevista.

A pesar de que su bebé (que será una niña) es uno de los más esperados de las celebridades, la top model estadounidense ha sido muy clara respecto a por qué no ha compartido fotografías recurrentes durante su gestación.

En una transmisión en vivo a través de Instagram, Hadid habló sobre este tema.

“Muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos”, aseguró.