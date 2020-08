Aunque algunos artistas han grabado videos rodeados de personas (maquillistas, creativos, productores), hay otros que han optado por no correr riesgos y mejor promover sus temas con clips animados.

Diversos cantantes nacionales e internacionales están acatando todas las medidas sanitarias para no contagiarse de COVID-19 y por ello han lanzado melodías que cuentan con ingeniosos videoclips caricaturescos, mismos que han sido muy bien recibidos por sus seguidores. Los primeros en originar esta tendencia fueron los integrantes de la dinastía Fernández: Alejandro, Vicente, Alex y Camila, quienes han pasado la cuarentena en Jalisco.

Alejandro y Vicente dieron a conocer en junio el tema Mentí, cuyo video fue dirigido por el mexicano Pico, y en el desarrollo del mismo, padre a hijo viven una aventura a manera de un cómic.

"Se hizo como una animación de las revistas de vaqueritos. Nos hizo mucha gracia", comentó el llamado "Potrillo" en una entrevista que ofreció a la agencia internacional AP.

Debido a la contingencia sanitaria, elaborar el clip animado era la mejor opción y además les permitió a los artistas mostrar caballos, trajes de charro y locaciones que suelen usar para sus filmaciones.

"Hacer un video con la producción, como está acostumbrado el público, era complicado, era exponer muchísimo a mi papá", explicó Fernández.

Alex Fernández se unió a lo que hicieron su padre y su abuelo, al sacar el video de su tema El tiempo no perdona, en el mismo formato. En una charla con El Siglo de Torreón, dijo que lloró cuando vio el resultado final.

"Si no han visto el clip, véanlo y disfrútenlo, es como una animación. A mí se me salieron las lágrimas en el momento que lo vi cuando quedó terminado", sostuvo entusiasmado.

Camila, la también hija de Alejandro, continuó con la tendencia y hace unos días estrenó en Youtube el video animado de su sencillo No te vayas, el cual cuenta con toques muy nacionales y hasta figura Frida Kahlo.

"Íbamos a hacer un clip muy padre, pero por la pandemia tuvimos que hacerlo como caricatura. Creo que lo disfruté mucho, más que si lo hubiéramos realizado en persona. Debemos cuidarnos lo más posible. ¿Para qué arriesgarnos?", cuestionó.

El pasado 23 de julio Alejandra Guzmán sorprendió a sus fans al presentar el sencillo Vive y deja vivir. El video oficial, que dura tres minutos con 27 segundos, es animado y en este se ve a la "reina del rock" a manera de caricatura haciendo a un lado envidias y críticas, algo que justo ha enfrentado a lo largo de su carrera.

"La canción es producto de todo lo que me ayudó este año que me aventé, que fue muy triste y muy doloroso por todo lo que ya saben en las redes sociales", reconoció Alejandra a la prensa nacional haciendo énfasis en los dimes y diretes que hay con su hija Frida Sofía.

La melodía empieza tranquila y melancólica y luego termina con un impulso ranchero.

"Es un poco lo que hice (en la cuarentena). Hice un recuento de mis defectos de carácter, de mis adicciones, que sí las tengo y que las he tratado de llevar adelante con terapias como AA (alcohólicos anónimos) y lo que hay", añadió en declaraciones difundidas por diario El Universal.

J Balvin de igual manera se unió a este movimiento animado. Recién presentó el clip de Negro, octavo tema de su álbum de nombre Colores.

En este videoclip, muy similar a un videojuego, el músico y cantante se encuentra en medio de un universo apocalíptico aterrorizado por un T-Rex. El clip, a un mes de su estreno, cuenta con más de 100 millones de reproducciones.

La ganadora de Operación Triunfo España 2017, Amaia Romero, colocó en Youtube el video de su más reciente sencillo, bautizado como Nuevo verano. También es animado.

De acuerdo con medios españoles, lo realizó el creador Néstor F., con ayuda de Rocío Quilluaman y Javier Romero. El videoclip tiene como protagonistas a la propia pamplonica y a un extraterrestre. Ambos mantienen una relación estrecha a distancia.

Apoyada por la animación y con ello evita estar con personas, Dua Lipa dio a conocer el video de Hallucinate, tema incluido en su reciente producción discográfica, de nombre Future Nostalgia.

En el clip, la artista británica retrata diversos dibujos animados que recuerdan a películas y cortometrajes de Disney correspondientes a la primera mitad del Siglo XX.

De igual manera, el videoclip está lleno de psicodelia muy ad hoc a la letra de la melodía, que habla acerca de un amor tan fuerte que puede cambiar la percepción de la realidad. Puede verse a Dua Lipa transitando entre luces y oscuridad.

Antes de la pandemia, algunos cantantes ya habían dado a conocer videos animados, tales como:

Clint Eastwood: Gorillaz

I miss you: Björk

Fantasy: Dye

Así de grandes son las ideas: Calle 13

Fell in love with a girl: The White Stripes