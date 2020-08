Le impacta ver tanta gente muerta a Yahir

o más difícil para el cantante Yahir durante estos meses en los que la pandemia por el Covid-19 ha impactado al mundo, ha sido ver a tanta gente morir.

En su caso explica que tiene amigos que han estado enfermos e incluso han perdido a sus padres. Ante la crisis mundial lamenta que todavía exista gente que no cree en el uso de cubrebocas, incluidos los gobernantes.

"Eso es demasiado pesado, triste y ver que hay mucha gente que sigue pensando que es una mentira, que hay mucha gente que sigue pensando que a ellos no les va a pasar y ver gente que se sigue burlando del tema del cubrebocas", dice.

"Yo la verdad pienso que hasta nuestro presidente tendría que haber puesto el ejemplo pero es su manera de verlo y él tiene su manera y nosotros tenemos la nuestra, pero yo creo que era importante desde el principio poner el ejemplo a todo el mundo de cómo nos teníamos que cuidar", señala.

El músico relata que en este tiempo ha participado en diferentes iniciativas para reiterarle a su público que debe cuidarse.

Pendiente de cómo avanzará la pandemia y cuándo regresará a los escenarios junto al elenco de Hoy no me puedo levantar, explica que algo que extraña es a su público pues no esperaba pasar tanto tiempo sin vernos.

"Trato siempre de valorar lo que hago pero ahora el aplauso, el cariño los abrazos, todo lo que hay cada que nos encontramos en el teatro, en el aeropuerto o donde sea es para valorarlo muchísimo y guardarlo con mucho cariño siempre", dice el también actor.

En las próximas semanas el músico espera regresar a la Ciudad de México a grabar un nuevo sencillo en el género de balada así como otras maquetas que tiene pendientes. Además adelanta que regresará a la televisión.