Laboratoristas en La Laguna exigen entrega de bono COVID

Ayer viernes las personas que están tomando las pruebas de laboratorio en las unidades médicas de la Secretaría de Salud en Durango para detectar casos de COVID-19 realizaron una protesta de brazos caídos debido a que hasta la fecha no se les ha entregado un bono que desde abril se les prometió.

Por otra parte, muchos de los protestantes también están esperando que se les recategorice, es decir, que se les entregue su código como químicos, pues todavía son considerados técnicos; además, tampoco se las ha entregado el código 30 de Alto Riesgo, pues al estar en contacto con pacientes con COVID-19 se les tiene que tomar en cuenta bajo ese concepto.

"Estamos trabajando bajo protesta; los químicos del estado de Durango exigimos el pago del bono COVID que se nos había prometido y esta quincena no llegó. Estamos esperando a ver qué pasa, estamos trabajando bajo protesta, no vamos a dejar de trabajar, pues lo importante son los pacientes y vamos a seguir recibiéndolos, pero queremos una respuesta", dijo Sandra Chavarría, quien encabezaba la protesta.

Chavarría agregó que son 30 químicos en la Comarca Lagunera, de los cuales 10 están realizando las pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 y el resto ofrecen sus servicios en las Jurisdicciones Sanitarias, en los Hospitales Generales de Lerdo y Gómez Palacio y en los Centro de Salud, pero en la ciudad de Durango se realizó una protesta similar y eran alrededor de 60 personas; muchos de ellos dijeron que trabajan en condiciones más complicadas que en La Laguna, pues hay ocasiones en las que escasean los equipos e insumos necesarios para realizar su labor.

"Solo nos comentan que ya se bajó el recurso, pero no nos dicen por qué no ha llegado, no han dicho cuándo se debió haber entregado y de los códigos nos hemos estado moviendo desde la administración pasada y no nos resuelven nada", comentaron.

La entrevistada especificó que desde que inició la pandemia no les dan descansos o vacaciones, además de que trabajan en condiciones complicadas, ya que el área donde toman las muestras para detectar casos de coronavirus tiene el techo de lámina y por protocolos no deben tener aire acondicionado; sin embargo, con los trajes especiales y demás equipo de protección que utilizan, los empleados están expuestos a temperaturas de hasta 44 grados centígrados, incluso esto ha provocado que cuatro compañeras se desmayaran, por lo que consideran justo que al menos se les entregue ese apoyo.

"No nos dicen ni cantidad ni nada, solo se nos dijo que tendríamos un bono COVID y que la entrega se va a hacer en tres categorías AB para las personas que han estado directamente haciendo las pruebas. También está pendiente el concepto 30 de Alto Riesgo a la Salud, porque estamos trabajando directamente bajo riesgo y hay muchos compañeros químicos que no tienen ese código y aun así están trabajando".

Chavarría agregó que se tiene conocimiento de que a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de otros hospitales administrados por la Federación les están dando un bono por quincena y en el caso de ellos les dijeron desde abril y ya hoy empieza el mes de agosto y no les han entregado nada.

Finalmente, Sandra Chavarría declaró que no tienen pensado tomar otro tipo de acciones para presionar a las autoridades, pues repitieron que no perjudicarán a los pacientes; sin embargo, apelaron a la conciencia de las autoridades estatales para que se les entregue dicha compensación.