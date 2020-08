Ausencia de tránsitos en Torreón no merma operatividad

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón actualmente opera con 33 elementos menos, lo que representa un 11 por ciento de sus efectivos.

A decir de su titular, Pedro Luis Bernal, se tienen confirmados tres casos de COVID-19 entre sus elementos y 15 más se encuentran como sospechosos y fueron enviados a casa hasta que se tenga el resultado de la prueba.

"Todas las personas que son confirmadas o que son sospechosas se les manda a descansar a sus casas, sin que se les quite alguna prestación y se les sigue pagando su sueldo", explicó Bernal; los casos confirmados también reciben su sueldo íntegro.

Asimismo, comentó que desde marzo, cuando inició la pandemia de COVID-19, fueron enviados a casa alrededor de 15 elementos pertenecientes a los grupos vulnerables, es decir, personas mayores de 60 años de edad, agentes con hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, entre otros.

De estos últimos, el titular dijo que todavía no hay fecha para que se reintegren a sus labores. "No tienen fecha para regresar, mientras esta situación no se normalice, estos compañeros estarán en sus casas recibiendo su sueldo como si estuvieran trabajando", explicó el funcionario.

De los 290 elementos que laboran en la Dirección de Tránsito y Vialidad, poco más de 30 elementos se encuentran fuera de funcionamiento y, a decir de su titular, esta falta de agentes no merma la operatividad de la dependencia, pues explicó que nunca se encuentra la totalidad de los efectivos laborando al mismo tiempo.

"Generalmente nunca están todos trabajando; generalmente hay una persona que está de vacaciones, que está incapacitada, y en ese sentido son muy pocos… sí impacta, pero no de forma significativa", aseguró el titular.

Bernal explicó que los elementos con coronavirus no se contagiaron dentro de la dirección. "La mayor parte de ellos tuvieron contacto con una persona que ya estaba contagiada, ajena a la dependencia; la esposa, la mamá, la pareja, etcétera".

A fin de reducir el número de contagios por COVID-19, el director de Vialidad exhortó a los ciudadanos a hacer uso del cubrebocas, medida con la que se podría "achatar" la curva de crecimiento de esta enfermedad.

"Hay que usar el cubreboca; en la medida en que lo usemos vamos a achatar la curva de crecimiento de contagios de COVID-19; en países donde tuvieron éxito en controlar esta pandemia uno de los primeros pasos fue el uso del cubrebocas. Está comprobado que sí sirve", recalcó el funcionario.

Agentes

