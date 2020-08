Respalda Aispuro endurecer medidas

Tras convocar a la unión para frenar la velocidad de los contagios por COVID, el gobernador José Rosas Aispuro, se manifestó a favor de respaldar la implementación de nuevas medidas que disminuyan en lo posible la propagación del virus.

Anunció que su gobierno reforzará las acciones que emprendan los municipios en comercios y con prestadores de servicio a fin de que se cumplan con protocolos de seguridad, dijo ante integrantes del Consejo de Seguridad en Salud, donde reiteró su compromiso para mantenerse atento y buscar que las incidencias epidemiológicas vayan a la baja y se mejoren los estándares de salud entre los duranguenses.

En diálogo virtual, Aispuro Torres, anunció que a través de la Escuela de Ciencias Químicas de la Laguna, se incrementará el número de pruebas para detectar de manera inmediata los contagios de Coronavirus en los municipios de aquella región, además.

Anunció además, que en breve, se informará a la población las medidas preventivas que aplicarán tanto los ayuntamientos, las dependencias estatales y federales, para reducir los casos y evitar la propagación del virus en actividades como el transporte público, actividades económicas no esenciales, sanciones administrativas en eventos masivos, entre otros.

Cabe destacar que entre los indicadores estatales, la línea de contagios para Durango, se mantiene en ascendente con el 0.081 por ciento, es decir, que por cada 100 habitantes que se realizan la prueba del COVID-19, el 38 por ciento resulta positivo, aunado a que la capacidad hospitalaria de todas las instituciones en promedio es del 62 por ciento.

Lo anterior representa una próxima saturación de servicios en caso de que la población no cumpla con las acciones preventivas y de no movilidad en actividades no esenciales, por lo que las autoridades coincidieron en que para el combate a la mandemos es fundamental la participación de todos.