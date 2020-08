Lesión causada por el 'Pollo' Briseño ha dejado secuelas en Giovani dos Santos

La noche del 28 de septiembre en el estadio Azteca fue un parteaguas para Giovani Dos Santos con el americanismo. En aquel juego contra el Guadalajara el defensa rojiblanco Antonio Briseño le causó una profunda cortada que lo mandó al hospital. Desde ese momento, "Gio" ha sufrido "pequeñas" secuelas, así lo dejó ver el técnico Miguel Herrera.

"Pensamos que puede dar más, cuando venía en su mejor momento y la situación de los lesionados ya la habíamos arreglado, viene esa jugada desafortunada en el juego contra Chivas, que le generó una lesión fuerte, y de esa lesión se han derivado pequeños detalles que le molestan mucho el muslo", mencionó Herrera durante una videoconferencia, en la que explicó que Dos Santos no estará disponible para enfrentar al Tijuana. "Para que no se le rompa, tratamos de mantenerlo guardado".

Sobre las expectativas que rodean a Giovani con las Águilas, "el Piojo" es optimista en que el delantero le brinde más resultados al equipo.

"Pero la exigencia ha sido (alta), como debe de ser por su categoría, que nos dé más tiempos mejores, si el día de mañana -o cuando esté mejor-, tendrá que empezar de relevo para que en esos tiempos nos dé lo mejor que pueda. Necesitamos más de Gio, no es que sólo me deje contento a mí, sino a sus compañeros y a la afición". El Guard1anes 2020 será el tercer torneo como azulcrema para el ex de equipos como el LA Galaxy, el Villarreal y el Barcelona.

En el Apertura 2019 disputó 13 partidos, fue subcampeón y marcó dos goles (uno en fase regular y otro en Liguilla, mientras que en el Clausura 2020 apareció en ocho de los 10 cotejos posibles. Sobre del resto de los jugadores ausentes, Miguel Herrera reflejó calma por su recuperación. "Veo al equipo bien, consciente de lo que debemos dar… Ni Leo (Suárez) ni Gio están listos para mañana (contra Xolos), trabajaron aparte, al no hacer futbol ni Gio, Leo y Emanuel (Aguilera) prefiero no arriesgarlos. Esperamos a que los terapeutas nos entreguen a los jugadores, porque al no hacer futbol no están listos para la competencia, ya con la lesión de (Andrés) Ibargüen estamos, por eso es llevarlos lo mejor posible.

"Son cuatro bajas (por cuestiones físicas) y sin pensar en Nico Benedetti, esperamos se recupere, sólo reiterar que Leo y Giovani no pasa como una baja, es por el cuidado para que no sufran una lesión mayor, que quede sólo una contractura y no un desgarre de seis semanas. Lo de Emanuel es una situación rara, sintió poca fuerza en la rodilla, el doctor ya informó que no hay lesión, hace trabajo por separado, pero no tuvo participación en futbol (en el entrenamiento), no se siente seguro, aunque no siente molestia… Es mejor pararlos un partido y no cuatro ó seis semanas". Cabe recordar que el América tampoco contará con Santiago Cáseres. El contención argentino deberá cumplir un juego de castigo, por la doble amarilla en el duelo contra el Pachuca.