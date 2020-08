Alex Fernández le quita las ganas de retirarse a su abuelo Vicente

Vicente Fernández se olvida de su retiro y a través de su nieto Alex Fernández regresa a los escenarios y al medio del espectáculo, lo cual lo mantiene motivado, muy contento y lleno de vida.

"Él se siente bien, su vida siempre ha sido estar en su rancho y disfrutarlo, aunque esa espinita de querer volver a hacer algo o querer salir, porque le encanta cantar y él dice que no se ha retirado de cantar sino de los escenarios y esa como espinita como que ya se la sacó conmigo, porque siente que puede estar en el medio, como que se ve través de mí, entonces lo veo muy motivado y muy contento, muy feliz y estamos mejor que nunca", comento Alex Fernández a El universal.

"Mi abuelo es mi maestro, mi mánager, el que está siempre viendo todo lo de mi carrera, el que da todas las autorizaciones al final y no la llevamos muy bien, todo lo que he hecho desde el primer álbum y el segundo que ya tenemos, ha sido de la mano de mi abuelo, también mi papá me da consejos, la verdad soy bastante afortunado", añadió.

De acuerdo al hijo del "Potrillo", "Chente" ha sido un pilar fundamental en su vida y en su carrera artística y aunque como abuelo es muy cariñoso, como mánager no tanto.

"Mi abuelo es muy estricto, muy disciplinado, yo también me considero una persona muy disciplinada, cuando me pongo las pilas yo también estoy al cien, me encanta que él sea estricto, porque al final del día, es así como hemos podido avanzar tan rápido como lo hemos hecho y espero seguir muchísimo más tiempo con él y mi papá, tenerlos a mi lado y sentir esa seguridad que siento, porque siempre que tengo un problema o no sé qué hacer siempre están ellos para darme sus consejos", comentó Alex.

"Las tendencias pasan de moda, haz lo que más te gusta" dice Alex, quien recordó que al inicio de su carrera las personas más cercanas a él, le aconsejaron que se dedicara a cantar cosas que estuvieran en tendencia, como reguetón y pop, pero debido al amor que desde niño ha tenido por la música vernácula, fue firme en la decisión de seguir el camino de su abuelo.

"A mí me da muchísimo gusto, yo en lo personal todo el mundo me aconsejo, a excepción de mi abuelo, que me decían que era mala idea de ir por este género, que me fuera por las tendencias, el urbano, el reguetón, el pop y todos esos géneros, pero sinceramente a mí me encanta este género, seguir con la dinastía, representar a mi familia y a México, pero en realidad yo escogí este género porque era mi favorito, es lo me gusta cantar y esa fue la razón, siempre he creído si haces lo que te gusta y apasiona, independientemente de si te va bien o mal te vas a divertir y te la vas a pasar bien", explicó.

Ahora, el cantante quiere dejar huella en la escena musical con su nuevo sencillo Te Lo Digo Porque Te Conozco, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es un tema de desamor, un sentimiento que ya ha sufrido anteriormente.

"Al final mi abuelo siempre me dice que cuando vaya a grabar una canción, procure grabar una en donde haya tenido esa experiencia o algo similar y si no debo de vivirla (risas), porque para él es súper importante sentirlo al momento de cantar la canción y al mismo tiempo transmitir ese sentimiento", expresó.

También adelantó que tratará de sacar más sencillos antes de lanzar el disco completo, porque quiere que sus seguidores disfruten de cada una de las canciones que lo compondrán.

"Van a salir las canciones seguido, vamos a sacar en corto tiempo canciones y la que sigue se llama Lo que tú necesitas, si vamos a sacar el álbum completo, sólo que antes de sacarlo yo quiero enseñarle a mis fans un poco de mis canciones, sacarlas una por una para que las vayan conociendo", señaló.