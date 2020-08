¿Cómo alejar a los gatos sin causarles ningún daño?

La presencia de los gatos callejeros en casa no siempre son agradables, especialmente si deshacen las bolsas de basura, defecan o arruinan tus plantas. Sin embargo, si deseas alejarlos debes tomar en cuenta los cuidados necesarios para no hacerles daño ni de forma agresiva.

Existen algunos remedios caseros que te ayudarán con ello, sin necesidad de hacerlos pasar un mal rato.

Los cítricos serán tus aliados

Una de las formas de alejarlos de tus macetas o jardín es dándole uso a los cítricos. Puedes colocar algunas cáscaras de naranja, limón o toronja. Además de ser un repelente natural, también son un excelente abono.

También puedes frotarlos sobre las paredes o áreas a las que más recurren, si optas por esto repítelo una vez a la semana para mantener el olor impregnado.

Plantas repelentes

Otra buena opción es simplemente color plantas que no son de su agrado. Estas son:

*Lavanda

*Tomillo

*Eucalipto

*Geranios

*Albahaca

*Arbusto Coleus Canina

Usa pimienta

Puedes depositar un poco de pimienta por el jardín o tus bolsas de basura. Esto puede ser un poco más agresivo por lo que sólo se recomienda si su presencia está causando problemas y no funcionaron los métodos anteriores.

El aroma del café

Al igual que los cítricos, el café suele ser un aroma incómodo para los gatos, precisamente por su intensidad. También puedes esparcirlo por las macetas para evitar que se acerquen.

Repelente con vinagre

El vinagre blanco tampoco es de su agrado, por lo que depositarlo con un rociador alrededor del área donde se acercan los mantendrá lejos.

Concentrado repelente

Si ninguno de los remedios caseros funciona, puedes recurrir a un concentrado repelente que sea 100% natural y que no cause daño. Por ejemplo, la marca Señor Cat posee un repelente que no deja residuos ni hace daño a los felinos.

Desgraciadamente, debido a la sobrepoblación de animales sin hogar es usual toparse con problemáticas de este tipo, sin embargo, existen algunos métodos populares a los que la gente recurre para ahuyentarlos que debes evitar a toda costa:

*No al veneno para gatos, bajo ninguna circunstancia

*No a uso de repelentes tóxicos

*No asustar a un gato

*No mojarlo

Es importante que consideres también cambiar algunos de tus hábitos que también los mantendrán alejados, por ejemplo colocando tus bolsas de basura en contenedores con tapa, ahuyentar animales que estén cerca y que puedan ser alimento para ellos, como los ratones y limpiar tu casa con productos enzimáticos para eliminar las feromonas.

Recuerda que mientras tu puedes hacer estos cambios ellos no tienen otra opción. Evita la agresividad y, de ser posible, reporta su ubicación a un refugio.