Alex Albon habla tras accidente en segunda sesión en Silverstone

A pesar del accidente, Alex Albon indicó que "hay muchos aspectos positivos" a rescatar de esta primera jornada en Silverstone. El tailandés fue el segundo piloto más rápido de los Libres 2, en los que estrelló contra las protecciones del circuito tras perder el control de su monoplaza.

"Estoy bien", comentó. "Se me fue la parte trasera del coche. Echaremos un vistazo a los datos y veremos qué sucedió", señaló.

Albon consideró asimismo que como equipo Red Bull "ha dado un paso adelante" y es que su compañero, el holandés Max Verstappen, lideró la primera sesión de entrenamientos libres.

"Esperábamos estar algo peor hoy, pero he estado cómodo con el coche desde la primera vuelta. Obviamente, estoy bastante seguro de que Mercedes está escondiendo mucho, así que los veremos mañana. Pero, de nuestra parte, el coche está más equilibrado y creo que lo entendemos mejor. El viento y las temperaturas de mañana serán muy diferentes, pero hasta ahora todo ha ido bien", dijo.

