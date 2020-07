Eduardo Videgaray responde a Palazuelos tras insinuar que su hermano sería detenido

Luego de que días atrás Roberto Palazuelos mandara un polémico mensaje al conductor Eduardo Videgaray donde insinúo que su hermano, Luis Videgaray sería arrestado, el extitular del programa La sopa, no se quedó callado y decidió responderle al “Diamante Negro”.

Y es que éste último utilizó sus redes sociales para dirigirse al presentador.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, escribió en un tuit en respuesta a las declaraciones que dio Sofía Rivera, pareja de Videgaray, durante el programa ¡Qué importa!, donde se burlaron de Palazuelos al asegurar que está vendiendo saludos personalizados.

Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermanohttps://t.co/svSP2fAKTd — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) July 29, 2020

Por lo que a través de su programa radiofónico La Corneta, Luis habló acerca de la publicación del empresario.

"Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos en el cual dice: 'Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano', haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto", explicó el conductor.

Asimismo, afirmó sentirse sorprendido de la reacción de Palazuelos, pues consideraba que era una persona respetuosa, pero aún así se mostró dispuesto a soportar la burla.

"Yo le quiero decir a Roberto Palazuelos que esta bien, esta bien, el que se ríe se lleva, el que se lleva se aguanta y no tengo ningún problema va, adelante, Bobby, pus si quieres llevarte así".

Y finalizó: "Nomás falta que nos pongamos de sentimentales en este programa después de todo lo que hemos dicho de tanta gente en México, así que va, gracias, en su momento si es preciso y si eso sucede (el arresto de su hermano), te la pediré (el saludo), mi Bobby".