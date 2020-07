Calzado desde la sinceridad

El diseñador Rob Castillo plasma sus sentimientos en su calzado y se adapta a la nueva normalidad.

El diseñador gusta de emplear metales y piel en sus creaciones.

El tijuanense afirma que una de las claves para el éxito es la sinceridad consigo mismo.

Era el año 2006 y Rob Castillo recorría las calles de Tijuana en busca su calzado favorito: unas botas que solían vender en una tienda departamental. Un día, Castillo se encontró con la noticia de que habían discontinuado el modelo. Este extraño y singular acontecimiento lo motivó a retomar técnicas aprendidas anteriormente y a confeccionar su propio calzado.

Años atrás, Castillo había laborado en oficios de producciones, donde aprendió técnicas de confección en un taller. Su iniciativa le permitió preguntar cómo podría realizar ciertos trabajos, hasta que encontró a un personaje que se dedicaba a elaborar botas vaqueras y zapatos ortopédicos.

Durante cinco años, el diseñador se abrazó al sentido de la observación para construir su propia perspectiva. A paso de prueba y error, perfeccionó sus habilidades y afianzó sus conocimientos.

En un principio, Castillo sólo se dedicó a la confección de calzado masculino y personalizado. Pero en 2017 decidió dar un giro y adentrarse en el diseño femenino.

Para el tijuanense, el calzado es la prenda más importante de la vestimenta. "La cereza del pastel", como él menciona. "Es lo que hace que se complemente todo un outfit. Aunque no traigas un buen traje, los zapatos te pueden vestir, te van a ayudar".

Así, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, administra su marca, aunque afirma que es una de las zonas más difíciles para emprender en la moda. Empezó desde cero, eso ha sido una virtud para enfrentar los malos tiempos y mostrar la cara en vista al futuro. Aunque sí le gusta rememorar esos primeros días de su carrera.

"La verdad es que me ponía bien nervioso. Me pedían un zapato y pasaba noches enteras pensando: '¿Y si la riego aquí? ¿Cómo le tengo que hacer'. Bien nervioso, estaba súper verde. Los clientes me regresaban los trabajos. Me ha pasado de todo: malas y buenas caras, he tenido que lidiar con tener o no tener tienda. No ha sido fácil, pero ha sido gratificante".

Asimismo, considera que la visión sobre el calzado ha evolucionado de manera positiva, pues se valoran más las propuestas de los diseñadores, respetando su creatividad.

"En mi caso, lo más interesante sería tener la libertad de crear mis diseños, lo que yo quiero, sin necesidad de que alguien me esté diciendo: 'Tienes que seguir esta tendencia'. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera y meterlo al mercado a ver qué tal. Esa es la parte más difícil, porque pones tu trabajo sobre la mesa para que todo mundo lo vea y lo critique".

La autocrítica también es ingrediente en su menú creativo. Acepta que sus diseños no pueden gustarle a todo el mundo, pero que es un trabajo hecho desde la sinceridad consigo mismo y eso le brinda valor a su propuesta. "Es esa sensación, esa adrenalina que no había experimentado".

En sus diseños, le gusta utilizar metales y pieles que brinden acabados distintivos. Atreverse a ir más allá de lo establecido es una de sus estrategias favoritas. Mantiene su esencia porque valora su trabajo y se respeta a sí mismo, aunque los pensamientos silenciosos a veces le pidan cambiar de rumbo.

"Cuando respetas tus ideas tienes más oportunidades de tener éxito, de poder transmitir lo que piensas y lo que sientes. Algo de lo que he aprendido en mi evolución como artista y zapatero, es poder plasmar mis sentimientos, lo que veo, lo que siento y poderlo expresar en el zapato".

Sus diseños le han permitido estar en diferentes pasarelas de México como la Mercedes Fashion Week, incluso una participación en Guatemala. También gusta de colaborar con otros creadores y mezclar ideas para generar nuevas estéticas.

Ante la situación actual de la contingencia sanitaria, Rob Castillo indica que la clave para mantenerse vigente radica en la adaptación. Encontrar nuevas vías de mercado a través de internet, donde se sitúa el nuevo comercio, le ha permitido aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece hasta el panorama más incierto.

Desde 2017, Rob Castillo confecciona zapatos para mujer.

La libertad ha sido un factor importante en su carrera.