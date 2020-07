Se registra abra en ejido Mieleras

Otra vez se registró un abra en la tierra, en el ejido Mieleras de Viesca, la cual abarca unos 40 metros de largo y en algunos tramos hay un agujero de metro y medio de diámetro y unos cuatro metros de profundidad.

La "fractura" en el suelo se empezó a marcar el lunes pero como el martes llovió con gran intensidad el agujero se hizo más grande, en un terreno que está a la orilla de la comunidad, atrás de donde se encuentra el Jardín de Niños y en medio donde se registraron las primeras abras.

Hermilo Pérez Salazar, platica que fue reubicado hace 5 años, debido a que la grieta abarcó unos 600 metros, pues empezó desde un canal de riego que pasa cerca, salió en el patio de su casa y la "atravesó", pero también causó daño en la vivienda de su hermano y una vecina.

Cuenta que con está son tres ocasiones en que se presenta la falla. La primera fue hace cerca de 10 años, que abarcó aproximadamente 200 metros, la de hace cinco años y la de la esta semana.

Comenta que cuando su casa se "partió", en la Presidencia Municipal de Viesca le dieron solo 300 bloques y 7 arneses y las autoridades ejidales un terreno, muy cerca del cerro, pero dice que ahí también hay riesgo de que si se presenta una intensa lluvia podría provocar un deslave.

"Aquí anduvieron y checaron, rellenaron con piedra y tierra, pero ya no regresaron. Aquí lo que necesitamos es alguien de más arriba, que resuelva deberás, porque a mí nomas me dijeron que me saliera y ahí me dejaron, que le hiciera como pudiera, oiga yo ya tengo 68 años y estoy enfermo, ya no puedo trabajar, junto botellas y vidrio para sacar dinero o hago piezas de cerámica, pero ahorita eso no se vende".