Cruz Azul y Puebla chocan en la cima

El Puebla, actual líder del torneo Guard1anes 2020, medirá sus fuerzas contra el Cruz Azul esta noche a las 19:30 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Ambas escuadras comenzaron la liga con el pie derecho al derrotar en la jornada 1 a Mazatlán FC (1-4) y al Santos (2-0) respectivamente. La Franja encabeza la lista como la mejor ofensiva del torneo tras la goleada al equipo sinaloense. Pese a la baja del delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, quien salió expulsado al minuto 78 por una doble amonestación en el duelo contra los Guerreros del Santos, los Cementeros contarían con la presencia de Roberto Alvarado, quien había causado baja en la jornada 1, tras dar positivo a Covid-19.

6 PUNTOS para la Tabla de Cociente, obtendrá el equipo que gane en el estadio Cuauhtémoc.

Además, el mediocampista de La Máquina, Rafael Baca, aseguró que el plantel trae una buena racha, tras terminar en primer lugar en el torneo anterior (que se canceló por la pandemia) y coronarse en la Copa GNP por México, por lo que la ausencia del "Cabecita" Rodríguez no será excusa frente a su duelo con los poblanos. Cabe señalar que, a pesar de que no hay descenso en el presente torneo, en el Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX, en su artículo 23 se establece que "Derivado de la cancelación del Torneo Clausura 2020, las 7 jornadas que no se llevaron a cabo puntuarán hasta 6 puntos cuando se efectué el partido entre los Clubes en las mismas condiciones de local y visita durante la Temporada 2020-2021", por lo que, el ganador de este encuentro sumará puntos dobles en la Tabla de Cociente.

Los Bravos de Juárez y los Rayos del Necaxa buscan sumar de a tres puntos en lo que será el inicio de la jornada 2 del torneo Guard1anes 2020. Esta noche a las 21:30 horas, en el Olímpico Benito Juárez de la ciudad fronteriza, saltaran ambos conjuntos que en el inicio del campeonato no tuvieron un buen comienzo de torneo.

El local, Bravos, viene de empatar a un tanto de visitante con el Atlético San Luis, resultado que dejó dudas en el cuadro de Gabriel Caballero. Cabe recordar que los juarenses y potosinos jugaron el pasado lunes, debido a posibles casos positivos de COVID-19 en ambas escuadras, ya que desde un inicio, el partido estaba programado para el jueves de la semana pasada.

2 PARTIDOS de esta segunda jornada, han tenido que cambiar de horario a última hora.

En lo que se refiere a las ausencias, Bravos ya no cuenta con dos referentes importantes en el ataque, Ángelo Sagal y su goleador, el uruguayo Diego Rolán, quien ya no fue registrado para este torneo. Por su parte, Necaxa sufrió una goleada en su cancha de 0-3 ante Tigres, el once de Alfonso Sosa tuvo varias ausencias por lesión y el equipo hidrocálido ahora tendrá que responder para no llevarse otro mal resultado de Ciudad Juárez. Delgado y Passerini, quienes no vieron acción en la jornada uno, siguen siendo duda para su debut. Claudio Baeza, otro ausente en el inicio del campeonato, ya podría ser considerado por Sosa, ya que cumplió su partido de suspensión.

La Liga MX informó que el partido de la Jornada 2 del Guard1anes 2020 entre América y Tijuana cambiará de horario. El partido se disputará el sábado 1 de agosto en el estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas; estaba programado originalmente a las 17:00 horas del mismo día.