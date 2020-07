Informan a comercios de Torreón sobre medidas de salud

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Inspección y Verificación municipal, realizaron un recorrido por los establecimientos del primer cuadro de la ciudad para informar sobre las medidas que deben aplicar a fin de contener los contagios del COVID-19 tanto entre los empleados como en sus clientes.

El recorrido arrancó a las 11:00 horas en la esquina de avenida Hidalgo y Juárez. Personal de las dependencias participantes se sumaron en la pega de carteles con las medidas a atender para el acceso a sus establecimientos, como la toma de temperatura, contar con un tapete sanitizante y el uso obligatorio de cubrebocas.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Canaco, explicó que dicho recorrido es parte de la segunda etapa de la campaña "Te Cuidas Tú, Nos Protegemos Todos", en la que únicamente se les informó sobre dichas medidas y no se levantaron sanciones por parte de la autoridad municipal ni estatal.

"La campaña no solo es para el comercio, sino con toda la ciudadanía en general. Nos hemos topado mucha gente que no trae su cubrebocas y nos hemos topado casos que no nos aceptan el cubrebocas. Dicen: 'no lo voy a usar'. No nos vamos a confrontar con ellos, les pedimos que sean conscientes y que se cuiden", explicó.

Por su parte, Luis Morales Cortés, coordinador operativo de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas dijo que la visita es solo informativa, aunque dijo que se entregaron amonestaciones en los locales en donde se detectaron irregularidades, como la falta de termómetros digitales, de bitácora de empleados y tapetes sanitizantes.

"Como parte de esta visita solamente se les está dejando amonestaciones por escrito para que conste que fueron visitados y se detectó la irregularidad con el fin de que la puedan cumplir y que en una posterior visita si llegaran a estar incumpliendo nuevamente, sería una sanción por eso ahorita nos estamos tomando la campaña de carácter informativo y no estamos aplicando ninguna sanción", aclaró.

Tan solo en la cuadra en la que arrancó el recorrido se detectaron al menos cinco negocios a los que se habían visitado anteriormente con las mismas irregularidades.

"Estamos sobre una cuadra donde la semana pasada hicimos unas clausuras de al menos cinco establecimientos por el incumplimiento. Lo que nos hemos topado es que en algunos lugares no hay tapetes sanitizantes, no se toma la temperatura a los empleados, que tiene que hacer una bitácora que quede por escrito más que digital y algunos les está faltando el termómetro", explicó Morales.