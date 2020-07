Se destinarían más de 5 mdp en canchas

El secretario de Obras Públicas del estado de Durango, Arturo Enrique Salazar Moncayo, aseguró que no se talarán árboles en el Parque Morelos con el proyecto de rehabilitación en esa zona, mismo que puede modificarse.

Advirtió que eliminar las tres canchas proyectadas para construir en este espacio público representa perder el 52% del total de los recursos asignados a través del Fondo Metropolitano para esta obra.

La inversión en esta obra es por 9 millones 969 mil 653 pesos, de los cuales 5 millones 184 mil 219 pesos (equivalente al 52%) se destinan originalmente a las canchas, mismas que los usuarios del parque han solicitado al Ayuntamiento que no se ejecuten y que en su lugar se mejore el área de corredores, se arreglen los adoquines, el alumbrado y se coloque un sistema de riego eficiente.

Moncayo también dijo que el Ayuntamiento no ha entregado todavía la contrapropuesta a la Secope.

"No hemos recibido nosotros por escrito esa propuesta del Municipio, nosotros traemos todavía las canchas de futbol rápido, una construcción de gradas, una construcción de dos canchas de usos múltiples, una construcción de dos domos, la construcción de siete velarias, juegos infantiles y los sanitarios", dijo Moncayo.

Explicó que lo que se ha hecho hasta el momento es que se movieron las canchas un poco de lugar, los ejes para librar los árboles y no afectarlos.

También indicó que el 23 de julio se tuvo una reunión entre el personal de Secope en La Laguna con el Ayuntamiento, quien se comprometió que para el 28 de julio entregaría una propuesta para ver un nuevo planteamiento: "No la hemos recibido pero no era eliminar las canchas, sino solamente no mover ningún árbol", dijo Moncayo.

El Siglo de Torreón solicitó ayer una entrevista con personal de Secope Laguna para conocer avances en las modificaciones al proyecto pero no estaba disponible el responsable de las oficinas en la región.

Ayer mismo, Arturo Enrique Salazar Moncayo aseguró que aún no les ha llegado la propuesta del Municipio. "Hasta la fecha no nos ha llegado esa propuesta, por tal motivo estoy convocando a otra reunión el próximo lunes para darle seguimiento a la propuesta que marque el Municipio. Por supuesto, si modifica la rehabilitación del parque en algunos conceptos los escucharemos y así será", dijo el funcionario estatal.

No obstante, aseguró que los conceptos de obra que sean eliminados del proyecto original no podrán ejecutarse en otras áreas del municipio.

"Aquello que no quieran que se ejecute en el parque obviamente será reintegrado a la Federación, es decir, se reducirían las metas con lo cual se tendría que reintegrar el recurso que no se utilice a la Federación", acotó Moncayo.