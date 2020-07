Trabajos durarán cerca de nueve días: Simas

Serán cerca de nueve días de trabajos los que se realizarán en el hundimiento del colector ubicado sobre la avenida Pavorreal, en el fraccionamiento San Jorge, al oriente de esta ciudad.

El gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Raymundo Rodríguez de la Torreón, explicó la situación que se presentó en el colector, lo que ocasionó que se presentaran hundimientos en el asfalto.

"La zanja no estuvo bien compactada con anterioridad y la lluvia que se presentó ocasionó que se viniera abajo toda la compactación. Lo que estamos haciendo es retirar todo el material húmedo para sustituirlo por material seco y volver a iniciar el proceso de compactación con la norma que se establece, que es del 95 por ciento de los materiales secos", señaló.

La sustitución del material anterior es solamente el primer paso en los trabajos que se deben realizar una vez más, por los descuidos cometidos durante la primera ocasión en que se "selló" el colector.

"Lo vamos a dejar compactado y después pondremos otra capa de relleno fluido para garantizar que el sellado sea completo y no suceda lo de la vez pasada. Es un tramo de aproximadamente 120 metros sobre la avenida Pavorreal y tenemos otro tramo dañado sobre la calle de Las Gaviotas, es la continuación de este mismo colector, son alrededor de 250 metros los que vamos a tener que cambiar".

El gerente técnico del Simas Torreón realizó una estimación del tiempo que se llevarán los trabajos, por lo que se invita a los automovilistas que transitan por esa vialidad, a apelar a la paciencia y, sobre todo, a la precaución.

"Se trata de un procedimiento lento, hay que extender, compactar y rellenar, hacer el procedimiento hasta que nos otorgue la calidad que estamos buscando, serán alrededor de ocho a diez días para completar todos los trabajos y dejar lista la calle para su circulación", afirmó.

No solamente se registraron hundimientos en el sector oriente de la ciudad, también se detectaron otras vialidades afectadas, en las que ya se trabaja, aprovechando que las lluvias y el clima fresco han dado una tregua: "abrimos también un tramo en la avenida Bravo, entre las calles Degollado y González Ortega, pero aquí en la Pavorreal es el único punto que se nos colapsó, por eso estamos metiendo rápido manos al asunto. El que no llueva nos permite darle más celeridad a esto, no pudimos hacer nada, hasta que las lluvias nos dejaran trabajar con el material completamente seco, que es lo que necesitamos para lograr la calidad que se pretende", finalizó.