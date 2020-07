Presentarán demanda contra Gómez Palacio por hundimiento de la avenida Victoria

La Constructora Made S.A. de C.V. se deslindó de responsabilidades en el hundimiento de la avenida Victoria y además anunció que presentará una demanda contra las autoridades municipales.

La empresa insistió en que el hundimiento se debe a que el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) no cambió una tubería que corresponde a una descarga domiciliaria de aguas negras de la guardería ubicada en el lugar de los trabajos y que al no conectar dicha tubería al colector provocó el reblandecimiento y el daño posterior.

Alejandro Adriano Sepúlveda, representante de la constructura, solicitó a El Siglo de Torreón su derecho de réplica, asegurando que fue el Sideapa quien incumplió con el contrato. Negó que este se le haya sido rescindido como informó el organismo operador de aguas del Municipio y dijo que no existe ninguna fianza de garantía, como informó el Ayuntamiento, porque la obra no fue concluida.

Sepúlveda también declaró que nunca ha trabajado para el Ayuntamiento de Gómez Palacio por lo que le parece indebido que le hayan retenido el anticipo de la obra por cuatro meses cuando ya se había depositado por parte del Gobierno federal solo por temas políticos de los cuales también se deslinda.

"Todo lo que han dicho carece de veracidad. Empezaríamos por decir que esta es la primera vez que nosotros trabajamos para el Municipio. No habíamos trabajado ni para el Municipio ni para Sideapa, además yo no tengo ninguna relación ni política ni de negocios con la administración anterior. También nos han señalado en redes sociales y en otros medios de que nosotros somos protegidos de Marina Vitela y tampoco eso es cierto. Esta la primera vez que trabajamos con ellos y ya tuvimos este problema", dijo el constructor.

Adriano Sepúlveda indicó que su constructora respondió a una licitación pública nacional lanzada el 9 de agosto del año pasado con recursos federales donde tiene participación el Estado y el Municipio; que la obra fue adjudicada el 14 de agosto y se radicó el anticipo el día 30 de agosto; y que el contrato se firmó en la pasada administración pero el anticipo, pese a que fue radicado en agosto, lo recibió hasta diciembre del 2019.

"La duración de la obra sería de seis meses pero se tardaron cuatro meses en darme el anticipo después de que el Sideapa lo recibió porque están armados en meternos en cosas políticas. A mí el ingeniero Benítez me dijo que yo era socio de Adelmo Ruvalcaba (exdirector del Sideapa en la pasada administración) y que por eso yo en la pasada administración hacía lo que yo quería pero yo no he tenido ni una sola obra en ninguna administración de Gómez Palacio. Yo hecho obra para el Gobierno federal y obras particulares nada más", expuso.

El constructor dijo que la obra de la avenida Victoria debió iniciar en la primera semana de septiembre del año pasado pero arrancó hasta marzo porque el proyecto fue modificado por Sideapa sin la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Vamos a decir las cosas como son: la obra se suspendió porque ellos perdieron el recurso estatal y federal debido a que el plazo para la construcción era de seis meses pero nosotros no empezábamos porque nos tenían retenido el anticipo por sus temas políticos en los que nosotros como empresa no tenemos nada que ver. Como el tiempo de los trabajos establecido en la licitación era de seis meses pues se vencieron", dijo.

Mencionó que originalmente el contrato era por 3.9 millones de pesos, de los cuales se ejerció 1.5. porque el Sideapa insistió en modificar el proyecto que ya había sido licitado y adjudicado.

También agregó que de la obra se ejecutaron 300 metros de tubería pero originalmente el colector cruzaría el Miguel Alemán y llegaría hasta Las Rosas, de la Durango hasta la Nuevo León, pues sería un tramo de 3 kilómetros.

"Cuando ellos vieron que se quedaron sin el recurso me dijeron que hiciéramos un finiquito, que hiciéramos cuentas y yo les dije que estaba bien. Luego, los señores del Municipio trajeron a otra empresa que es Maco para pavimentar, no tengo nada en contra de la empresa, a ellos los contratan y van y eso es normal. No entiendo por qué hicieron eso en el Municipio o los de Sideapa ya que no han finiquitado el contrato conmigo y la obra sigue siendo mía", dijo Adriano, quien aseguró que le deben estimaciones y que no existen las fianzas de las que hablan.

"Cuando se terminan las obras se entrega una fianza para garantizar la calidad de la obra y los vicios ocultos pero eso es hasta que se termina la obra y la obra no está terminada, la obra lleva un avance del 25% y no más. A ver, ahora que sucedió este problema del hundimiento, lo correcto es que hubieran buscado a la constructora responsable, a nosotros si así lo consideraban, para reparar el daño pero no lo hicieron. La verdad es que ellos en la noche no supieron qué hacer y metieron una retroexcavadora y ellos son los que rompieron todas las tomas de agua de ese tramo, eso lo hizo Sideapa", insistió el constructor.

Dijo que se siente agotados de que por desconocimiento lo relacionen con grupos políticos. "Yo quiero deslindarme también en el sentido de que no me mezclen en sus temas políticos que tengan con la administración anterior. Para empezar siempre he sido una persona que ha seguido a Andrés Manuel López Obrador pero eso nada tiene que ver aquí", dijo.

El constructor dice que cuenta con toda la documentación necesaria para demostrar todo lo que ha dicho ante las instancias competentes.

"Voy a presentar una denuncia y una demanda. La denuncia será ante el órgano de control interno de la Función Pública y posteriormente presentaremos una demanda ante los tribunales que correspondan por incumplimiento de contrato y por los daños y perjuicios que me ha causado esa obra", indicó molesto el constructor.