Reclaman en Torreón ante aumento de cuotas en la UAdeC

"No al aumento, somos hijos de obreros, somos estudiantes", "La educación es un derecho, no un privilegio" y "En el dinero fincamos el saber", fueron los mensajes que dejó un grupo de jóvenes en lonas que se colocaron este jueves en el acceso principal de la coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón.

Esto como parte de la protesta de la comunidad estudiantil sobre los costos de inscripción y reinscripción para alumnos de nuevo ingreso y reingreso que son de 4,893 y 4,326 pesos, respectivamente. Los inconformes que recién conformaron el Movimiento Estudiantil Coahuilense, han señalado que la máxima casa de estudios no está tomando en cuenta la situación que vive actualmente la sociedad derivada de la pandemia por el COVID-19.

Dicen que la pandemia generó recesión económica importante entre la población además de que las clases no serán impartidas de manera presencial, por lo que no habrá uso de las instalaciones. Dentro de las quejas, expresan que la UAdeC no puede asegurar que el 100% de los estudiantes cuenten con los medios necesarios para tener acceso a las clases en línea y que en relación a ello, la institución educativa tampoco tiene la certeza de que el total de alumnos tendrá garantizado el acceso a un servicio de Internet de calidad. Esto aunado a que habrá situaciones en particular que cada alumno pueda tener derivadas o agravadas a causa de la contingencia sanitaria.

Esta semana, se realizaron manifestaciones por esta causa. En Saltillo, un grupo de estudiantes encaró al rector de la universidad, Salvador Hernández Velez quien se deslindó al indicar que solo el Consejo Universitario es quien puede decir la reducción a las cuotas.

OFRECE UADEC PRÓRROGA PARA PAGOS DE INSCRIPCIÓN

En tanto las instancias universitarias resuelven los montos finales para el semestre agosto-diciembre 2020, la máxima casa de estudios informó a las y los estudiantes que para la inscripción académica de nuevo ingreso y de reingreso, podrán hacer un pago mínimo de 100 pesos con lo que quedará separado su lugar y aplicará en automático un crédito a la inscripción para quienes lo requieran. El resto de la inscripción se podrá diferir a partir del 17 de septiembre del año en curso a enero de 2021.

Se dio a conocer que luego de modificaciones a la logística de operación, promoción y mantenimiento del sistema de calidad, se adecuó el proceso de inscripción para ofrecer una alternativa de pagos ante la situación económica que padecen las familias a causa de la pandemia.

En la UAdeC, se tiene programado que el inicio de las clases sea el próximo lunes 17 de agosto de manera virtual.