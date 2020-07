¿Por qué mi perro no quiere comer?

La alimentación de tu mascota es uno de los aspectos a los que debes poner especial atención, sobre todo si ves algún cambio en sus hábitos, ya sea progresivo o repentino.

Si tu perro de deja comer, puede deberse a varias razones, aquí te contamos sobre ellas.

Le ha perdido el gusto al alimento

En algunos casos, los canes pueden aburrirse del alimento habitual, incluso hay quienes se niegan a ingerir alimento durante el tiempo que sea necesario con tal de evitarlo. Si esto se presenta debes cambiarlo, probar distintas marcas o incluso otras dietas que implementen algo más que croquetas.

Intenta ser comprensivo con este punto, seguramente tú también has perdido el gusto por ciertos alimentos después de mucho consumirlos.

Edad avanzada

La edad avanzada es una de las razones principales por las que muchos canes dejan de comer, esto debido a que pueden llegar a perder gran parte del olfato y el gusto. Si este es el caso, consulta a tu veterinario de inmediato.

Clima

Así como en ocasiones quizá tú hayas perdido el apetito debido a un calor muy extremo, lo mismo puede suceder con ellos. Además, el clima también puede hacerlo sentir decaído pero es importante mantenerlo vigilado para evitar una deshidratación.

Vacunas

En algunas ocasiones las vacunas pueden tener un efecto secundario que no les permite comer por distintos motivos, estos pueden ir desde sueño hasta malestar. Si este es el caso mantén vigilado el tiempo que lleva en ese estado, ya que los efectos secundarios no duran más de unas cuentas horas. Si no mejora, acude inmediatamente al médico.

Objeto o alimento obstruyendo

Pudo haber ingerido un objeto o un alimento que esté obstruyendo su estómago o intestinos. Esto puede suceder especialmente en perros grandes, capaces de comerse incluso una prenda.

Asuntos neurológicos

En un caso más alarmante pero igual de importante que los casos anteriores, puede haber un daño en las neuronas encargadas de producir hambre y de comer. Este diagnóstico sólo puede ser verificado por un especialista luego de realizar análisis.

Medicamentos

Al igual que sucede con las vacunas, algunos medicamentos pueden tener la falta de apetito como efecto secundario. Es importante cuestionar al veterinario cada vez que tu perro sea medicado, ya que puede ser parte de la enfermedad y hay que poner atención ahí.

La depresión canina

La depresión canina, al igual que sucede con los humanos, puede causar un descontrol total de su vida, los problemas emocionales se manifiestan también de forma física y esta es una muy recurrente.