La app favorita de los niños

El consumo de pantallas se disparó durante el confinamiento y en la búsqueda de opciones para entretener a los niños se atravesó TikTok, esa aplicación que invita a explotar al máxima la creatividad, se convirtió en la número uno en la preferencia de los menores de entre 4 a 15 años, desbancando en la cuarentena sí, a Youtube arrojó un estudio de Qustodio.

Incluso muchos youtubers e influencers que dedican su contenido al público infantil, migraron de inmediato a la plataforma lanzada en 2016.

En mayo de 2019 se usaba TikTok por 24 minutos y pasó a 60 durante febrero de este 2020, lo que supone una diferencia positiva del 150 por ciento, además está a solo tres minutos del uso diario de Youtube.

El aumento del manejo de redes sociales en los niños durante esta pandemia ha sido exponencial y se estima en hasta un 180 por ciento. El análisis también indica que mostraron un total desinterés por Facebook, a la que ven como una red para sus papás y de gente mayor, sin contenido para ellos. Luego de TikTok, prefieren revisar Instragram y Snapchat.

¿QUÉ ES TIKTOK?

Es la red social donde los usuarios suben video-selfies con filtros de sonido, su principal atractivo es el perfomance con esos audios, el contenido pretende ser entretenido, gracioso y emotivo.

Nació en 2014 en Shanghái, China el proyecto independiente de Musical.ly, aplicación sobre videos cortos en selfie con filtros de sonido, una combinación que resultó explosiva, tanto que fue acogida por los Estados Unidos casi de inmediato.

DIVERSIÓN CON RESPONSABILIDAD

La plataforma se comprometió a adoptar voluntariamente una serie de medidas destinadas a combatir la propagación de información falsa que puede ser potencialmente peligrosa para los usuarios, sobre todo adolescentes y niños quienes muchas veces no distinguen entre una noticia falsa más cuando va disfrazada en un video divertido.

En el mes de junio firmó el Código de Prácticas contra la desinformación, pues aunque el perfil es más de retos y bailes no quiere decir que no haya riesgo de propagación de videos con contenido inapropiado o donde se cambian los rostros de las personas para hacer creer que hicieron algo que no sucedió, más en un momento como el actual con la pandemia del Covid-19, donde se puede caer en el exceso de datos que solo causarán confusión.