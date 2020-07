Famosos se unen para frenar la pandemia de COVID-19

"Todos deseamos que el contagio pare", esa es la consigna de la campaña para promover el uso de cubrebocas que a partir de este jueves difundirán 194 famosos en sus redes sociales.

En semáforo de riesgo epidemiológico por el COVID-19 en México oscila entre el color naranja y rojo, esto se traduce en afectados y fallecidos. La preocupación del gremio ha motivado a personalidades como Belinda, Carlos Rivera, Galilea Montijo, entre otros actores, cantantes y deportistas, a llevar un mensaje de cuidados entre sus seguidores, con la esperanza de ayudar a frenar la pandemia.

Belinda ha tenido que aprender a cambiar sus propios hábitos, no sólo ahora usa cubrebocas, sino que mandará a hacer sus propios diseños porque, considera, esto debe ser parte de su outfit por un tiempo.

"Me costó porque yo soy una persona muy cariñosa, soy mucho de abrazar y de tener contacto, pero te vas acostumbrando, si eres consciente de que puedes evitar contagios, si eres responsable", dijo la cantante en entrevista.

A la intérprete le tocó vivir de cerca los estragos del virus cuando el 13 de mayo falleció su tío abuelo, por eso ella toma muy en serio las medidas de sanidad. "Ha sido una etapa de mucho aprendizaje, de muchas cosas buenas, malas, pues mi tío abuelo se murió de esto en España, entonces también he tenido pérdidas cercanas, realmente es un tema de gravedad", señaló.

En abril, Carlos Rivera donó cubrebocas y equipo médico a hospitales de Tlaxcala, su estado natal, Durango y Puebla. Para el cantante, el apoyo nace desde lo individual y la empatía inmediata.

"Debemos ayudar a la gente que está en nuestro entorno que depende de ti, o que son tu familia, vecinos... empezar a apoyar desde ahí y ya en una siguiente etapa buscar de qué forma auxiliar masivamente, cada quien dentro de sus posibilidades", dijo Rivera.

En eso concuerda Galilea Montijo, quien todos los días promueve el uso de cubrebocas con sus compañeros en los foros de Televisa, donde sigue trabajando. "Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por apoyarnos entre todos y esta no es la excepción", comentó.

"Ya hasta de formas y colores tenemos y de eso se trata la vida, de cuidarnos y protegernos pero también de encontrarle el lado positivo", afirmó la conductora, quien incluso no descarta la posibilidad de lanzar su propia línea de cubrebocas.

María León consideró que además de la decoración, debe pensarse en la capacidad del cubrebocas para brindar seguridad al realizar actividades. Cuando tuvo que visitar a su mamá después de varios meses, usó un tapabocas con un filtro que se coloca detrás de la parte de tela; este mismo sistema le ha funcionado al ejercitarse, andar en bici en la montaña o correr en el campo, sin quitárselo en momento alguno.

"La tela te protege únicamente de la saliva y algunas otras cosas, pero el filtro es una protección adicional muy importante para detener el virus", detalló la cantante.

No le sucedió lo mismo a Amanda Miguel, quien aún no se acostumbra a usarlo; cuando tiene que recurrir a él, intenta hacer sus actividades lo más pronto posible.

"Tendremos que adaptarnos a este nuevo mundo que nos está dictando andar con el ‘bozal’ puesto, ¡lo odio con toda mi alma! Me da mucho calor pero me lo tengo que poner", contó la intérprete.

Algo similar afronta el clavadista Rommel Pacheco, quien todos los días entrena desde su casa en Yucatán para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron hasta 2021. Él utiliza el cubrebocas sólo en el exterior, pues durante el entrenamiento le dificulta la respiración.

"No es cuestión de gusto o de moda, sino de que previene, si voy a salir no hay cómo ponerte el tapabocas y saber que eso te va a proteger y aparte uso una gorra que tiene una visera de plástico, entonces uso las dos medidas".

Recientemente vivió momentos de impotencia cuando su hermana Kennya Pacheco se enfermó de COVID-19, ahora ella está recuperada y ha vuelto a sus labores como médico. "Está todos los días yendo al hospital, enfrentando y tratando de curar a todas las personas, exponiéndose, para que muchos que no tienen conciencia se enfermen y al fin y al cabo ella tenga que curarlos y después ella por esa negligencia se enferme, creo que no es correcto, todos debemos de poner de nuestra parte", pidió Rommel.

Desde la actuación, Cassandra Sánchez Navarro sigue en espera de las medidas para regresar a trabajar. La obra en la que participaba antes de la pandemia fue cancelada y se pospuso su próximo proyecto en cine, pero considera que su poder en redes para convocar puede ser una forma de ayudar.

"Me parece un poco injusto que haya tantos aviones llenos pero los teatros no pueden tener una función, entiendo que es porque hay filtros de aire en los aviones y en los teatros no, pero aún así sabemos que el COVID-19 aunque lo tengas no tienes que presentar síntomas. Me gustaría que como país fuéramos más equitativos", consideró.