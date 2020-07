La actuación es una carrera bastante ingrata: Ludwika Paleta

Ludwika Paleta ama la actuación y el cine sin duda, pero cuando era niña quizá llegó a pensar si realmente la quería como carrera.

"Hubo un momento en que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque había muchas que no me gustaban, como si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico y así.

"Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son, digo, es una carrera bastante ingrata de pronto", agrega.

Este viernes 31, ese gusto por el cine y la actuación se verá al estrenarse en 20 ciudades de la República el filme Amores modernos, el cual muestra las relaciones amorosas que establecen los miembros de una familia tras el fallecimiento de la madre.

Está la relación gay, pero también la de amigos, la infidelidad y el amor entre hermanos.

"Son amores que siempre han estado ahí, pero de los que no se habla normalmente en las familias y justamente es una película contada de manera naturalista", apunta.

Ilse Salas, Andrés Almeida, Luis Alberti y Leonardo Ortizgris forman parte del elenco dirigido por Matías Meyer (Los últimos cristeros), quien rodó las secuencias de la película de manera cronológica. Esta forma de filmar ayudó a los actores para ver el desarrollo de su personaje.

"Fue un poco como el proceso en el teatro, que vas descubriendo al personaje y su progresión dramática va cambiando en la dirección justa. Cuando es en desorden de pronto no sabes cómo será la escena anterior, pues no la has hecho y hay que tratar de empatar el estado en que se encuentra, hacerlo de manera cronológica es una belleza", explica.

Amores modernos será la segunda cinta mexicana en estrenar después de la paulatina apertura de salas, ocurrida en mayo, luego de que la animación Escuela del miedo hiciera lo propio, registrando hasta ahora cerca de 300 mil espectadores.

Aguascalientes, Cozumel, Cuernavaca, Morelia, Durango, Mazatlán, Rosarito, Tuxtla Gutiérrez y Ensenada serán algunas de las ciudades en que el largometraje podrá verse, esperando apertura en Ciudad de México.

"La gente esta ávida de tener cierto tiempo de entretenimiento y creo que las cosas deben volver poco a poco; la economía se tiene que reactivar, se han tomado las medidas necesarias de seguridad y todo va a estar bien si somos prudentes".