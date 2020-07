Los mejores podcasts para niños

Actualmente el contenido infantil es muy variado y va más allá de entretener a los pequeños con

videos en YouTube o caricaturas en la televisión. Mantén ocupados a tus hijos con contenido de calidad, con estos cuatro interesantes podcast pueden explotar su imaginación.

¿Qué es un podcast?

La evolución de la radio al mundo digital se da con la transición de estos archivos de audio. En línea o por descarga al móvil, computadora o cualquier reproductor. El contenido es de bajo tamaño para oír sin conexión y en cualquier lugar.

NIÑOS SAPIENS

Es un programa de E-Radio y del Gobierno de México en la plataforma e-radio.edu.mx. Lo conduce un grupo de niños y otros personajes quienes tratan varios temas en un mismo podcast que tienen una duración de media hora aproximadamente. Reportajes, entrevistas, experimentos, efemérides y preguntas a misterios del mundo, son una opción más para los pequeños mayores de 6 años.

LA BRÚJULA DE LA CIENCIA

Producido por Onda Cero, una estación de radio en España. Es un programa que habla de temas diversos como por ejemplo: ¿El vidrio puede ser líquido?, ¿Cómo nacen los primeros bosques? ¿Qué es la antimateria? También realizan variados y sencillos experimentos con botellas de agua y un refrigerador, para sorprender a los niños. Es para niños de 11 años en adelante, los episodios se pueden encontrar en el sitio web ondacero.es o simplemente googlear ‘La Brújula de la Ciencia’, y suben uno nuevo cada semana.

LA CONSULTA DEL DOCTOR TITÍ

Esta producción la encabeza el Doctor Tití, un mono divertido que da sus recetas de sentimientos, acompañado de voces de niños y música pegajosa que no será fácil sacar de la cabeza. Es para los más peques de casa menores de 5 años. Da recetas para ser sinceros, para no aburrirse, para no gritar o para no estar triste. Es creado por babyradio. es, donde tienen más contenido auditivo, canciones y cuentos, con gran variedad para entretener a los bebés con sentido educativo.

RADIO AMBULANTE

En este sitio se narran crónicas e historias sobre Latinoamérica. Existen diez episodios que pueden escuchar padres e hijos sobre personajes y otras anécdotas con una narración que cautiva e inspira. Los episodios tienen en cada escena increíbles sonidos y sin duda invitan a un ejercicio muy interesante de imaginación, recreando todo lo que se narra. Encuentra estas historias en radioambulante.org.