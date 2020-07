Pixar prepara nueva película llamada Luca

Se trata de la cinta de nombre Luca, cuya dirección está a cargo de Enrico Casarosa y llegará a la pantalla grande en el verano de 2021.

De acuerdo con información difundida por los estudios Disney Pixar, la historia tratará sobre un niño que vive un verano inolvidable lleno de helado, pasta y un sinfín de paseos en scooter a lado de su nuevo amigo: un monstruo marino muy singular.

Las imágenes de Luca han causado sensación en las redes sociales. En ellas se ve a los protagonistas en la costa italiana.

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB