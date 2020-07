Consideran millennials que son muy ordinarios para ser víctimas del cibercrímen

La idea de que los llamados millennials se consideran especiales y expertos en tecnología puede en realidad ser todo un mito. Y es que un estudio afirma que alrededor de cuatro de cada diez consideran que son muy ordinarios como para ser un blanco de interés para los ciberdelincuentes, por lo que no prestan atención a medidas de seguridad y no están informados al respecto.

De acuerdo con un análisis realizado por la firma de ciberseguridad Kaspersky, la seguridad en línea encabeza las listas como el factor más importante para los millennials mexicanos que buscan sus "zonas de confort digital" en casa, a pesar de que 38% piensa que son demasiado aburridos para ser víctimas del cibercrimen. El informe señala cómo es que se están transformando los hábitos digitales de los mexicanos para asegurarse sentirse cómodos con el papel que juega la tecnología en sus vidas.

Kaspersky detalla que cuando se trata de la generación millennial a pesar de que afirman tener la intención de reforzar su seguridad en línea, sus acciones cuentan una historia diferente. Y es que, señala el estudio, aunque muchos millennials en México creen que sus vidas son demasiado insignificantes como para llamar la atención de los ciberdelincuentes, el 26% acepta que deberían hacer más para fortalecer su seguridad digital, sin embargo, también reconocen que es algo que termina al final de su lista de tareas pendientes.

En riesgo

El problema de que cualquiera, no solo los millennials, no pongan suficiente atención a su seguridad en línea es que, debido a la pandemia de COVID-19 el uso de tecnología ha aumentado. Kaspersky expone que en la "nueva normalidad", el hogar se está convirtiendo en un centro tecnológico para los millennials que ahora pasan casi cuatro horas adicionales en línea todos los días en comparación con el comienzo del año, con un promedio diario de hasta seis horas. "El 2020 ha sido un año decisivo para el hogar digital. Con muchos de nosotros en todo el mundo confinados en casa, la cantidad de tecnología con la que interactuamos y en la que confiamos, ha aumentado drásticamente. No es una sorpresa que los millennials, que determinarán la forma en que la sociedad use la tecnología en los años venideros, estén poniendo más énfasis en la seguridad digital, particularmente al volverse cada vez más borrosa la línea entre el trabajo y el hogar", afirmó Andrew Winton, vicepresidente de marketing de Kaspersky.

La buena noticia es que una mayor digitalización en las vidas ha hecho que seis de cada 10 asegura que este mayor tiempo en línea los ha hecho más conscientes de su seguridad digital. Aunado a esto los millennials pasan la mayor parte de su tiempo en las redes sociales, pero 52% asegura que el aumento de las citas en línea desde casa es una preocupación especial para su seguridad digital. "Protegernos contra las amenazas digitales puede ser sencillo, y esto nos ayuda a comprender mejor cómo podemos ayudar a optimizar la seguridad en las zonas de confort digital individuales", dijo Winton.

¿Qué están haciendo? Para abordar sus inquietudes respecto a los riesgos que pueden enfrentar en línea, más de la mitad (64%) de los millennials mexicanos ahora dice que sólo utilizan en sus dispositivos aplicaciones de confianza que obtienen en tiendas oficiales como Apple Store y Google Play, y el 57% realiza escaneos del antivirus regularmente en cada uno de sus dispositivos para protegerse.

Para asegurarse de que sus dispositivos e información personal permanezcan protegidos Kaspersky recomienda:

- Presta atención a la autenticidad del sitio web. No visites páginas en internet hasta que estén seguros de que son legítimas y comiencen con "https".

- Busca reseñas de sitios que parezcan sospechosos. Mantén una lista de las cuentas que tienes en línea para saber bien qué servicios y sitios web puedan estar almacenando tu información personal.

- En la configuración de tu teléfono inteligente bloquea la instalación de programas de fuentes desconocidas y solo instalen aplicaciones obtenidas en tiendas de aplicaciones oficiales.

- Usa la herramienta "Privacy Checker" para ayudar a que sus perfiles en las redes sociales sean más privados. Esto hará más difícil a terceros encontrar información que es muy personal.

- Usa un sistema de monitoreo de red doméstica, la cual puede enviar alertas y advertencias en tiempo real a todos los dispositivos existentes en el hogar que estén en riesgo; además de que ayuda a detectar de inmediato a intrusos en el Wi-Fi.