Así fue el despegue de 'Perseverance'; el rover de la NASA que va rumbo a Marte

El vehículo espacial de la NASA fue lanzado al espacio en un cohete Atlas V a las 7:51 (11:51 GTM) desde la plataforma de lanzamiento 41 de Cabo Cañaveral en Florida dónde las condiciones de lanzamiento fueron inmejorables.

"El público quiere ver a los Estados Unidos de América y a nuestros socios internacionales haciendo cosas asombrosas. Históricamente hemos hecho cosas increíbles en los tiempos más difíciles", dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, minutos antes del lanzamiento en relación a realizar esta misión durante la pandemia de la COVID-19.

Live coverage of my launch starts at 4 a.m. PDT / 7 a.m. EDT (1100 UTC)

La Tierra pareció dar la despedida al rover después de que un leve temblor de magnitud 3,9 sucediera en el centro de control de Pasadena (California) y tras la tradicional cuenta atrás el cohete ascendió hasta los cielos y puso rumbo a Marte donde se espera que llegue el próximo mes de febrero al cráter Jezero.

