Trump insinúa postergar elección de 2020 en EUA

El Congreso fija las fechas de las elecciones y la Constitución no prevé aplazamiento alguno de la fecha de juramentación del presidente el 20 de enero de 2021.

Trump tuiteó: “Con el Voto Universal por Correo (no el Voto en Ausencia, que es bueno), 2020 será la Elección más IMPRECISA / FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para EUA. Demorar la Elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad???”

No hay pruebas de fraude electoral generalizado en la votación por correo, incluso en estados que votan exclusivamente por correo.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???