Carlos Acevedo luchará por la titularidad con Santos

Hace cuatro años debutó en la Liga MX con los Guerreros. Actualmente, es el arquero titular con Santos Laguna, oportunidad que no quiere desaprovechar Carlos Acevedo.

Desde aquella fecha en la que estuvo en el arco albiverde, el canterano ha sufrido una transformación importante en diferentes aspectos, siempre con la intención de poder lograr una de sus METAS trazadas, desde que se puso por vez primera los guantes.

"He trabajado mucho en la parte física, pero la parte mental también es muy importante, ya tengo mis objetivos trazados desde un inicio y hoy en día, estoy cumpliendo uno de ellos. Debo seguir demostrando y trabajando siempre con los pies en la tierra, para después palomear los demás objetivos que tengo planteados".

En la conferencia virtual que tuvo el nacido en Torreón con los representantes de los medios de comunicación de la región y la capital del país, Acevedo considera que para poder lograr la titularidad, es cuando más fuerte debe estar en todo, para seguir aprovechando las oportunidades que le otorga Guillermo Almada, quien le ha dado toda la confianza, por lo que tendrá que responderle dentro del campo.

Fue inevitable tocar el tema del cancerbero procedente de los Xolos de Tijuana, Gibrán Lajud, con quién Carlos se disputa la titularidad en el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

"Es una relación muy buena, yo ya lo conocía y es una gran persona, por supuesto que viene a sumar, a luchar por un puesto, la competencia es linda y sana, todos los aspectos los dos queremos estar ahí, eso nos ayuda a los dos para incrementar el nivel y brindar seguridad en el marco, que es lo más importante".

24 AÑOS tiene Carlos Acevedo, quien tuvo un buen partido el sábado frente al Cruz Azul.

Dejó en claro que el puesto se gana día con día, por lo que desde que llegó Lajud, el surgido en la cantera verdiblanca la considera una competencia sana. "No porque se haya ido Jonathan (Orozco) significaba que yo sería el titular, para eso debo demostrar mis capacidades y habilidades, pulirlas para poder proteger el arco de la mejor manera".

La lucha y el trabajo son las constantes del guardavallas de 24 años, quién tiene una enorme responsabilidad de ser titular, a pesar de sobrellevar muchas cosas negativas que le sucedieron durante su proceso de formación.

"Hoy por hoy, lo único que me queda es disfrutarlo, también agradecer a la gente y afición, porque siento su apoyo y vibra, a pesar de que no están en los estadios, la Laguna está conmigo y yo con ellos, voy a entregar al máximo mis esfuerzos, debo estar bien concentrado y muy seguro de mis acciones que es lo más importante, pero también se trata de divertirme porque esto es un juego y me encanta hacerlo".

Durante su paso por las fuerzas básicas y entrenamientos del primer equipo, siempre estuvo detrás de grandes arqueros, a los cuales les ha aprendido diferentes cualidades que pone en práctica con los Guerreros.

De esos grandes peces gordos y tiburones como los denominó, exclamó: "De Oswaldo me quedo con su liderazgo y su manera de trabajar día con día, de Marchesín, el talento nato que tiene y la forma de atajar, de Jona el juego de pies y el tipo de persona que es".

Agregó que de Robert Dante Siboldi, la seguridad que siempre le dio, así como la confianza que también siempre le otorgó. Acerca de Nicolás Navarro, enfatizó que siempre aprende todos los días algo nuevo, mencionando que ha sido un gran pilar dentro de su carrera en Primera División, ya que todos los días le está puliendo detalles como su maestro que es.

A Acevedo se le cuestionó, sobre el jugar con línea de 4 o 5, sin que tuviera una elección con dicha formación: "yo me siento cómodo en los dos aspectos tácticos, pero lo importante para mí es que no entre el balón, confío plenamente en el esfuerzo de mis compañeros y creo que nos vamos a 'matar' dentro del campo porque le daremos grandes alegrías a la afición.

Las circunstancias que pasaron en el partido contra Cruz Azul del pasado sábado, Carlos las consideró muy complicadas, al quedarse con 10 hombres desde los primeros minutos, ante un rival como Cruz Azul, quedándose con el esfuerzo que hicieron los Guerreros, al 'matarse' en el campo.

"Sobre todo en el aspecto físico, demostramos garra y que queremos estar arriba. En la jornada dos nos enfrentamos a un gran rival, pero confiamos en nuestro gran plantel pero pues está Govea y hasta Andrade, hay un plantel basto para poder tapar ese hueco y enfocarnos para llevarnos los tres puntos".

El partido del próximo domingo ante el Rebaño Sagrado, considera el triunfo como una obligación al estar en casa y debido a que en el fecha inaugural, no pudieron sumar punto alguno.

"Estamos en casa y es importante llevarnos los puntos y acerca de las ausencias, todos los equipos estamos igual, en la misma circunstancia, pero me enfocó en lo que Santos puede hacer, en el funcionamiento del equipo y por supuesto, que tenemos muchas ganas de empezar bien en casa".

El cancerbero manifestó que el accionar santista en la pretemporada fue bueno, pero en la jornada inaugural tuvieron una circunstancia atípica al jugar con 10 hombre durante 80 minutos.

"Fue muy complicado, sobre todo con la lluvia, no es ninguna excusa pero es algo atípico, yo creo que con una buena victoria, el equipo debe tener más confianza y explotar al máximo, porque hay un gran potencial dentro del equipo y en la capacidad física que tenemos, pero estamos enfocados en llevarnos los tres puntos".

Añadió que los Guerreros tienen elementos con mucha hambre, al abrirse bastantes espacios con en la portería y en otras posiciones, dónde hay jóvenes con gran calidad y Santos ha sido un equipo protagonista.

"Todos tuvimos el parón y encerrados en nuestras casas, el que se adapte más rápido a las circunstancias, es quien va a llevar ventaja, eso es lo que estamos buscando nosotros".

Frente a las Chivas Rayadas, debido a las ausencias del suspendido Hugo Isaac Rodríguez y el ahora jugador del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, jugarán otros compañeros, por lo que tiene plena seguridad que tendrán un buen accionar.

"Solamente es cuestión de estar bien concentrados y con bastante comunicación, que será muy importante el domingo" y sobre el jugar sin público comentó "se extraña mucho a la gente, el ambiente y el apoyo en las tribunas, pero eso nos hace ser más conscientes que la afición nos va a estar viendo y apoyando desde casa y eso como jugador, necesitamos dar más el extra, el 120 por ciento para llevarnos el triunfo y que la afición esté contenta y que la Laguna, pueda disfrutar de un gran domingo".