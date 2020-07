Esposo de Grettell aclara situación

Después de que en el programa de Ventaneando se diera a conocer que el esposo de la actriz Grettell Valdez, Leo Clarc, fue detenido en Suiza por fraude y "lavado" de dinero, ayer en la misma emisión se leyó una carta donde Clerc aclara la situación.

Confirmó que se encuentra en Suiza, sin embargo, contrario a lo que todos piensan, está cuidando a su madre desde hace varias semanas y no pudo volver a México por el coronavirus; y que extraña mucho a su esposa Grettel.

"El día de hoy mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar fragmentos en los que se habla de un servidor y la estancia en mi país. Sobre ello quiero compartir con ustedes que en efecto, me encuentro en Suiza extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa, cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mi, entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento", escribió en la carta.

Leo también afirmó que hace 10 años, cuando cometió un error recibió una sanción pública, no obstante, no parará hasta resarcir los daños causados. "Hace casi 10 años, a mis 29, cometí un error, el cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente".

También dijo que se regresó a Suiza para atender su situación jurídica, sin embargo, contrario a lo que se ha dicho, no está preso. Incluso está trabajando en una empresa que le dio una nueva oportunidad que no piensa desaprovechar.

"Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento, trabajo para una importante empresa de relojes a quien agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mi, en mis capacidades profesionales y gerenciales, toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello", añadió.