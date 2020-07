Vuelve 'Turco' Ancer a la carga en PGA Tour

Tras un breve receso, el golfista mexicano Abraham Ancer, vuelve a la actividad del PGA Tour, cuando comience su participación en el FedEx St. Jude Invitational en el TPC Southwind de Memphis, Tennessee.

El "Turco" pegará por el tee del hoyo 10, en punto de las 11:20 horas, junto al inglés Tommy Fleetwood y el norteamericano Daniel Berger, el primer ganador de un torneo, tras la inactividad por la pandemia del COVID-19.

De la legión estadounidense que participará, figuran los zurdos Phil Mickelson y Bubba Watson, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Ryan Palmer, Tony Finau y Dustin Johnson, que abandonó la semana pasada el 3M Open tras la primera ronda, alegando problemas en la espalda.

El nuevo número uno del mundo, el español Jon Rahm, también verá actividad, acompañado en el threesome por el carismático californiano Rickie Fowler y el corpulento Bryson DeChambeau, quien tras ganar el Rocket Mortgage Classic en Detroit, Michigan, vino a menos.

10.5 MILLONES de dólares es la jugosa bolsa que reparte el St. Jude Invitational de la PGA.

Por lo que respecta al dos en la clasificación, el norirlandés Rory McIlroy, saldrá acompañado por los locales Webb Simpson y el tejano Jordan Spieth. El otro latinoamericano que estará en el field, es el chileno Joaquín Niemann.

El actual campeón del certamen que reparte más de 10 millones de dólares, Brooks Koepka, irá a la par que su paisano Patrick Reed, además del noruego Viktor Hovland. Ellos saldrán a las 12:50 horas por el tee del hoyo uno.

De manera simultánea, se disputará el Barracuda Championship, también del PGA Tour, en el Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) de Truckee, California, muy cerca de Nevada.

El local Ryan Armour, parte como uno de los favoritos para estar a la punta luego de los primeros 18 hoyos, donde estará una cantidad importante de golfistas latinoamericanos. El venezolano Jhonattan Vegas jugará con Bill Haas y Hunter Mahan.

Respecto a los argentinos, Fabián Gómez con el alemán Martin Kaymer y el norteamericano Jonathan Byrd. Otro pampero, Emiliano Grillo, con los anfitriones Chad Campbell y Bronson Burgoon. En cuanto a Nelson Ledesma, con el sudafricano MJ Daffue y el coreano Charlie Wi.

El "Camarón" José de Jesús Rodríguez, reciente subcampeón en un torneo del Korn Ferry Tour, no tomará parte en el Pinnacle Bank Championship, que se jugará a partir de hoy en The Club at Indian Creek en Omaha, Nebraska.

Los mexicanos que sí aparecen en el field son Oscar Fraustro, Roberto Díaz y Sebastián Vázquez. Quien también jugará el torneo, es uno de los hermanos Koepka, Chase, que es candidato a llevarse el certamen.