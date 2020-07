Octavia Spencer muestra apoyo a actores

La actriz ganadora del Oscar Octavia Spencer dice que Hollywood debe mejorar y contratar a personas con discapacidades.

La estrella de The Help (Historias cruzadas) y Hidden Figures (Talentos ocultos) es parte de una nueva campaña de video lanzada en coincidencia con el 30mo aniversario de la ley para estadounidenses con discapacidades, que se celebra este mes.

"Seleccionar actores sin discapacidades para papeles de personas con discapacidades es ofensivo, injusto y priva de oportunidades a toda una comunidad", dice Spencer en el anuncio de casi tres minutos.

La actriz argumenta que la industria debe reconocer que "nada puede reemplazar la experiencia vivida y la representación auténtica". También señala cómo la industria del espectáculo ha sido notoriamente lenta para acoger la diversidad.

"Apenas han pasado unas décadas desde que actores blancos interpretaban a personajes negros, asiáticos e incluso nativos americanos en la pantalla", dice Spencer. "No hay razón para que sigamos repitiendo los mismos errores del pasado. Juntos, debemos y podemos hacerlo mejor".

La campaña fue lanzada por la Ruderman Family Foundation, una organización con sede en Boston que defiende los derechos de las personas con discapacidades.

La fundación publicó a principios de año una carta abierta en la que le hizo un llamado similar a la industria del espectáculo. La misiva fue firmada por George Clooney y Joaquin Phoenix.

Octavia Spencer es nativa de Montgomery, Alabama, lo que ella considera como el epicentro del "cinturón de la biblia" de Estados Unidos, vivió en Costa Rica por 2 años.

Es la sexta de un total de siete hermanos. Acudió y se graduó en la Auburn University, situada en el municipio de Auburn.

Su debut en el cine se produjo con A Time to Kill (1996), basada en la novela de título homónimo escrita por John Grisham.

Consiguió aparecer en la película tras preguntarle al director, Joel Schumacher, si podría hacer una audición para un pequeño papel; finalmente interpretó a la enfermera del personaje interpretado por Sandra Bullock, Ellen Roark.

Posteriormente ha vuelto a trabajar con la oscarizada actriz en dos ocasiones, en el cortometraje Making Sandwiches (1998), dirigido por Bullock y presentado en el Festival de Cine de Sundance, y en Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous (2005). Más tarde intervendría brevemente en episodios de series de televisión como ER (1998), Chicago Hope (1999), Expediente X (1999), Malcolm in the Middle (2000), Médium (2005) o CSI: Crime Scene Investigation (2008).

También conseguiría personajes más extensos en producciones televisivas como City of Angels (2000), The Chronicle (2002), Ugly Betty (2007), dando vida a Constance Grady, y en la serie de Disney Channel Wizards of Waverly Place (2007).

Entre sus intervenciones en cine se encuentran las comedias De ladrón a policía (1999) y Big Momma's House (2000), y los dramas Bad Santa (2003) y Coach Carter (2005), protagonizado por Samuel L. Jackson.

En 2009 estuvo en Halloween II en el cual interpretó a una enfermera asesinada por Michael Myers.

Dirigió, escribió y produjo el cortometraje The Unforgiving Minute en 2010, narrado por Viola Davis.

En 2011 llegó su primer personaje relevante en el cine con el drama The Help, donde compartió protagonismo con Viola Davis.