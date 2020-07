Ayuntamiento de Torreón rechaza sanciones por no usar cubrebocas

El Ayuntamiento de Torreón descarta la aplicación de sanciones en contra de los ciudadanos que sean sorprendidos sin utilizar su cubrebocas en la calle, pese a que su uso es obligatorio en esta pandemia por el COVID-19.

Así lo informó el alcalde Jorge Zermeño Infante tras participar en la Mesa de Salud en la que autoridades de la Zona Metropolitana Laguna (ZML) sostuvieron un diálogo con representantes de la sociedad en busca de acuerdos para contener los contagios y los efectos de la pandemia.

Zermeño comentó que dentro de su participación informó que en la ciudad es obligatorio el uso del cubrebocas, sin embargo, se descartan sanciones en contra del ciudadano que no cumpla con tal disposición.

"Las sanciones se pueden establecer a negocios, oficinas, fábricas; al ciudadano en particular no. Al ciudadano la recomendación permanente es el uso obligatorio de cubrebocas, yo no te puedo detener en la calle", aclaró el edil.

También expuso que los Municipios no son autoridad sanitaria, solo son colaboradores tanto de las autoridades del sector Salud federal como estatal, realizando actividades que son de su competencia.

"Los Municipios estamos cargando con muchas determinaciones que le corresponderían al sector Salud, como es el apoyo a sanitizaciones a instituciones públicas, a hospitales, oficinas, plazas públicas, limpieza en las ciudades, apoyo a la población, despensas con cubrebocas", explicó el alcalde.

Agregó que el Municipio destina recursos en publicidad exclusiva para el tema de salud, para mantener la campaña sobre las medidas disciplinarias de salud, como el uso del cubrebocas, sana distancia e higiene.

"Tenemos que acostumbrarnos a entender que vivimos en una pandemia y que no se puede relajar ningún tipo de medidas que ya están establecidas, y que aquí juegan un papel importante los medios de comunicación", recalcó Zermeño Infante.