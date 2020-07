Ciclistas, en desacuerdo con plan de aumentar límite de velocidad en la Torreón-San Pedro

Colectivos ciclistas no están de acuerdo con la iniciativa que se analiza en el Gobierno municipal de Torreón para reformar el Reglamento de Vialidad y Movilidad Urbana con el fin de incrementar el límite máximo de velocidad a 80 kilómetros por hora en algunas vialidades en los cuerpos centrales.

La propuesta es que esta medida se aplique sobre la carretera Torreón-San Pedro del tramo comprendido de la confluencia del bulevar Independencia con el bulevar Constitución (Nudo Mixteco) al límite con el ejido Albia. Además del periférico Raúl López Sánchez y el bulevar Mieleras. La velocidad de circulación máxima sería de 80 kilómetros por hora en los carriles izquierdos y de 60 kilómetros por hora en los demás.

Mientras el regidor y presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Cabildo, José Ignacio García Castillo, dice que con esta modificación se agilizaría el tránsito vehicular tal y como sucede en otras ciudades del país, al tratarse de la vía más rápida en la región Lagunera, el representante del colectivo ciclista Ruedas del Desierto, Francisco Valdés Perezgasga, dice que esta medida solo incrementaría el número de accidentes de tránsito así como las tasas de mortalidad.

"Nuestra postura es que no, eso incrementa la inseguridad, la velocidad máxima, si aumentas la velocidad, va a haber más muertos, más heridos y eso no se justifica simplemente por la conveniencia de unos poquitos que quieren correr más rápido en sus coches. La solución para agilizar el tráfico no es subir la velocidad porque nadie la respeta, la solución es hacer que la gente la respete porque si la subes a 80 pues la gente le va a dar a 100 y a 120 y ahí nos vamos a ir", señaló.

Recientemente, grupos de ciclistas de Torreón se reunieron de forma virtual con García Castillo para conversar sobre la propuesta del aumento de los límites de velocidad y para exponer la necesidad de implementar una campaña de cultura vial.