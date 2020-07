Osvaldo Martínez ve como favorito a Cruz Azul

Osvaldo Martínez, uno de los hombres de mayor experiencia en el cuadro poblano habló previo al duelo del próximo viernes ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

El jugador paraguayo de la Franja destacó el buen momento que vive la Máquina, equipo al que consideró favorito para el duelo del próximo viernes.

"Todos saben que Cruz Azul es el favorito, tuvo una buena racha de partidos y el campeonato de pretemporada, van a salir a buscar el partido pero venimos de un resultado positivo y esperamos que sea un partido de buen ritmo".

El atacante del Club Puebla dejó en claro que a pesar de no ser favoritos para el encuentro, el plantel poblano tiene en mente hacer de su cancha una fortaleza en el torneo mexicano.

"Queremos sumar de a tres y más jugando en casa, los puntos aquí son importantes, equipos que venga al Cuauhtémoc van a sufrir para ganarnos".

Por último Martínez se tomó unos segundos para hablar de la baja del uruguayo Jonathan Rodríguez, quien no podrá ver minutos por suspensión ante la Franja.

"Jonathan es un jugador que pasa un momento muy bueno, no se si agradecer o no que no va a estar disponible, pero no deja de ser un equipo complicado el Cruz Azul, tiene muy buenos jugadores".