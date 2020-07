Manuel Añorve descarta ampararse tras ventilaciones en caso Lozoya

El senador Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado como negociador en la reforma energética de 2013 por parte del entonces líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sostuvo que ambos no tienen problema por los señalamientos que se ventilan en el caso Lozoya, del que "por supuesto, los fuegos de artificio van a continuar".

Vicecoordinador senatorial del PRI, Añorve Baños contestó a los periodistas que lo entrevistaban: "¿Ampararme yo? ¿De qué?".

Se le comentó de versiones de que el coordinador de los priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR), y se le preguntó en su caso también buscaría el amparo de la justicia.

"Por supuesto que no. Quiero decirle y lo vuelvo a repetir, que yo no participé en el Pacto por México. Está claro quién lo generó, quién lo creó, quiénes participaron. Yo no participé, no tengo nada que decir en torno a lo que se ha comentado, menos en las declaraciones de Lozoya".

Afirmó: "Creo en la presunción de inocencia, en el proceso legal, y que no se politice la justicia, y que no se judicialice la política", remarcó.

Dijo que los priistas en San Lázaro votaron sin cambiar una coma la Reforma Energética que les envió el Senado, que fue Cámara de Origen, y "obviamente no íbamos a cuestionar lo que nos enviaban, sobre todo que ya decían que habían negociado con todas las fuerzas políticas, como fue".

Indicó que como diputado priista votó las reformas Energética, de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Trabajo, "convencido de que podían ser buenas leyes".

En el caso de la reforma de Telecomunicaciones, "vean la realidad que vivimos en México, bajamos los costos del teléfono celular, hicimos que fuera gratuito incluso el servicio de telefonía, que antes se cobraba a domicilio y, además, abrimos la competencia para que el beneficiario fuera la persona". De la reforma a la Ley Federal del Trabajo, Añorve apuntó que "tenía más de 40 años que no se le cambiaba una coma".