Luciano Acosta afirma que el Atlas debe ser más contundente

El delantero argentino Luciano Acosta, afirmó este miércoles que el Atlas está obligado a ser más contundente, si quiere aspirar a pelear por el título del torneo Apertura mexicano.

"Ser más contundentes, es lo que hablamos todos por igual. Que si tenemos una oportunidad, tenemos que convertir y no dejar pasar las oportunidades", dijo el atacante en una videoconferencia de prensa.

El Atlas debutó en el Apertura el pasado sábado con una derrota ante los Xolos de Tijuana por 1-3.

Acosta, autor del único gol del conjunto rojinegro, aseguró que el resultado fue "mentiroso" porque Atlas controló por momentos el partido y atacó al rival, pero no fue suficiente.

El argentino ha sido parte del cuadro titular de Atlas tanto en el inicio de la liga como en los partidos amistosos de la Copa por México y aseguró que se siente más adaptado al fútbol mexicano luego de su llegada el torneo pasado proveniente del DC United de la liga estadounidense.

Detalló que buscó prepararse mejor durante los dos meses de pausa del torneo mexicano para tener mejor rendimiento físico y demostrar de qué es capaz.

"Muchos cambios, tanto alimenticios como en lo físico, hice la pretemporada muy bien, antes de eso me entrenaba por zoom. Aparte de eso, me seguía entrenando y me cuidé bastante. Son los cambios que hoy se están viendo en la cancha", explicó.

Los "zorros" jugarán su primer partido como local ante los Pumas UNAM el próximo sábado, un encuentro que el argentino calificó como muy importante.

"Tenemos que ganar, es muy importante este partido, estamos en casa, tenemos que demostrar más de lo que hicimos el otro día, solo queda ganar y nada más", expresó.