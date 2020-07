El futuro del freestyle será en línea

Con su participación como conductor del proyecto de Space "Combate freestyle", el rapero Trafikante de almas espera ser punta de lanza y marcar una tendencia en la realización de eventos digitales.

Desde hace más de cuatro meses la comunidad del freestyle, estilo de rap en el que los exponentes se expresan mediante improvisaciones, ha dejado de realizar eventos por la pandemia por lo que Trafikante sabe que tomará tiempo volver.

"Cada vez creo que va a ser menos que sea presencial y esto ya lo hablo un poco más a futuro debido a la situación. Desafortunadamente creo que ya no nos tocarán eventos tan masivos en un buen rato. Creo que la parte digital se va a volver cada vez más importante va a haber mejores escenarios virtuales", señala.

Trafikante piensa que hay que tratar de ver las cosas positivas dentro de lo que sucede actualmente; señala que este pensamiento ha ayudado a otros compañeros que durante estos meses se siguen preparando leyendo y practicando, sobretodo pensando en que deben subir su nivel ante la llegada de nuevas generaciones muy fuertes.

El rapero estará a la cabeza de la competencia virtual organizada por Space que será transmitida en la cuenta oficial de YouTube del canal el próximo 5 de agosto y donde participarán siete concursantes mexicanos: Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC.

Con respecto a la escena mexicana del freestyle Trafikante considera que es de las más fuertes que hay en cuanto a batallas.

"Se podría decir que el mayor exponente que hay ha sido mexicano y es 'Asesino'. En batallas escritas creo que somos los punteros, no he visto a otro país de latinoamericano hacer batallas escritas salvo algunos pares de eventos que ha habido pero no como en México", comenta.

Con alrededor de 20 años dedicado a la música Trafikante de almas explica que ha visto crecer desde abajo el freestyle y considera que va por buen camino

"Desde que éramos grupos o exponentes de rap viendo a los otros en el mismo evento porque no había un público como tal hasta ver que hoy en día se están llenando espacios de 10 mil 15 mil personas o muchos más", señala.