El streaming arraza en los Emmys

Las nominaciones para la entrega número 72 de los Premios Emmy llegó en un momento difícil para la televisión, cuando el paro de actividades por el coronavirus (que comenzó en marzo) continúa y poco a poco, las producciones van retomando el trabajo con nuevas medidas de seguridad. En un contexto en el que más público alrededor del mundo se ha volcado a la televisión tradicional y plataformas de streaming, son Netflix y HBO las que han demostrado su dominio dentro del entretenimiento al ocupar el primer y segundo lugar de nominaciones.

El rey de este 2020 es el servicio de streaming, que no sólo se llevó 160 candidaturas sino que rompió el récord que su rival HBO había impuesto en 2019 con 137, según información del certamen que premia lo mejor de la televisión estadounidense. Durante el anuncio la mañana de este martes estuvo presente el presidente de la Academia de la televisión, Frank Scherma, quien habló sobre la época de cambio que se vive actualmente, especialmente cuando Estados Unidos ha visto una ola de protestas en los últimos meses.

"El 2020 no se reduce a una crisis sanitaria mundial, sino que estamos siendo testigos de una de las mayores luchas por la justicia social de la historia y es nuestro deber utilizar este medio para el cambio", comentó. "Ese es el poder y la responsabilidad de la televisión, no sólo prestar una variedad de servicios, o proveer un poco de evasión, también se trata de amplificar las voces que deben ser escuchadas y contar las historias que deben ser contadas".

Pero así como Netflix fue la más nominada en general, la serie favorita fue la historia de superhéroes de DC, Watchmen (HBO), que fue reconocida en 26 categorías, incluida Serie limitada. "The marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) quedó en segundo lugar, con 20 nominaciones. Además destacó el trabajo de personajes como Hugh Jackman ("Bad education") y Mark Ruffalo ("I know this much is true"), ambos nominados como Actores de serie limitada; así como la nominación de Zendaya gracias a la serie de HBO "Euphoria", quien competirá con actrices como Jennifer Aniston ("The morning show") y Sandra Oh ("Killing Eve"), entre otras.

Otras de las sorpresas son los veteranos Brad Pitt y Eddie Murphy, quienes competirán contra figuras como Adam Driver en la categoría de invitados en una serie de comedia por su aparición en "Saturday night live".

Entre las novedades de este año está la ausencia de "Game of thrones", tras finalizar en 2019, así como títulos esperados como "Westworld" y "This is us", que no figuraron en las categorías de Serie. Los Emmy se entregarán el próximo 20 de septiembre en una transmisión por ABC conducida por Jimmy Kimmel.

MEJOR SERIE DE DRAMA

- "Better call Saul"

- "The crown"

- "The handmaid's tale"

- "Killing Eve"

- "The mandalorian"

- "Ozark"

- "Stranger things"

- "Succession"

MEJOR SERIE DE COMEDIA

- "Curb your enthusiasm"

- "Dead to me"

- "The good place"

- "The Kominsky method"

- "The marvelous Mrs. Maisel"

- "Schitt's creek"

- "What we do in the shadows"

SERIE LIMITADA

-"Little fires everywhere"

-"Mrs. America"

-"Unbelievable"

-"Unorthodox"

-"Watchmen"