Las Apps educativas más cool

Alterna educación, diversión y destreza para que el tiempo destinado a los dispositivos electrónicos tenga un mejor provecho

No todo es pasar horas en TikTok o Youtube, ahora además de las clases en línea hay que dejar el hábito de usar la tecnología para aprender con juegos y retos. Estas son las Apps más descargadas según los tops de Apple (iOS), Google y Windows Phone durante la cuarentena.

LIGHTBOT: CODE HOUR

Ante el torbellino tecnológico, comprender el lenguaje de programación es el futuro y esta plataforma introduce a los más jóvenes en este mundo, aprenden el proceso de forma lógica y sencilla con juegos. La versión gratuita tiene 20 niveles y la de pago 50. Se recomienda para niños de nivel primaria quienes resolverán puzzles hasta que consigan que un pequeño robot encienda la bombilla con éxito.

RESPIRA, PIENSA, ACTÚA

Nadie mejor que los personajes de Plaza Sésamo para enseñar a los niños algunas técnicas de relajación, ejercicios para estimular su concentración y regular sus emociones. Las actividades interactivas donde los más chicos tendrán que hacer todo lo posible para calmar a sus amigos monstruos de la serie, así como ayudarles a superar diferentes desafíos.

DUOLINGO

Un simpático búho verde guía no solo a los chicos, también a grandes para aprender idiomas, los más populares son el inglés, francés, alemán, italiano, entre otros. Cuenta con más de 50 millones de descargas. Los cursos se dividen en módulos en donde se deben completar ejercicios gramaticales, auditivos y de traducción, tanto escritos como hablados, al final hay un examen para ir a al siguiente nivel. Se puede personalizar el curso con base en los objetivos y establecer metas semanales.

KHAN ACADEMY

La App ayuda a reafirmar las materias de matemáticas, historia, física y química por medio de 4 mil videos así como 100 mil ejercicios interactivos. No solo la pueden usar los niños también adultos y a través de un correo electrónico se ven los avances. Está disponible tanto para Android como para iOS, pero cuenta con versión web. Es posible sincronizar los ejercicios para seguir donde se dejaron tanto en el smartphone como en la web.

SÚPER EMOCIONES

El objetivo es que los niños de entre tres a diez años aprendan a reconocer las emociones a través del lenguaje corporal, las expresiones faciales y los tonos de voz para complementar el desarrollo de la inteligencia emocional desde edad temprana. En esta App hay 200 actividades y juegos distribuidos en tres niveles de dificultad: aprendiz, intermedio y avanzado para elegir el que mejor se adapta a cada pequeño.

MATH: BLACKBOARD MADNESS

Para los amantes y no tanto de las matemáticas este gran juego se basa en resolver distintos tipos de problemas. De lograrlo no solo pasarán al siguiente nivel, también se les darán recompensas para motivarlos a desafiar al pizarrón. En cada reto lo último que notarán es que se tratan de números y esa materia que no llega a ser del agrado de muchos.