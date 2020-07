Memo Ochoa manda mensaje a Luisito Comunica tras declaraciones

Luego de que el portero mexicano Memo Ochoa fuera tendencia en redes sociales tras dar su opinión respecto a las comparaciones que muchas personas hacen entre él y el “youtuber” Luisito Comunica, el futbolista mandó un mensaje al creador de contenido.

A través de un tuit, Ochoa aclaró que las palabras que dijo mientras jugaba en línea videojuegos, fueron de “cotorreo” y asimismo aprovechó para halagar su trabajo junto a Juanpa Zurita.

“Un abrazo @Luisito Comunica! No dejes q te enganchen jaja todo fue en cotorreo en un stream nada serio; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil” (sic), escribió.

Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 29, 2020

La polémica surgió luego de que el deportista mencionara que no estaba de acuerdo con las comparaciones que se hacen entre ellos, pues señaló que ni el aspecto físico, ni el cabello son iguales.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá en México, estando fuera todo mundo decía 'y Luisito Comunica, y Luisito Comunica, ¿y este güey quién es?...les digo 'no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien'… ya que vi al Luisito, dije 'no cabrón. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo'; con todo respeto", expresó.

Hasta el momento, Luisito Comunica no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Ochoa, no obstante, circuló en redes sociales una supuesta publicación del youtuber donde arremete contra el portero.

“Que raro ver a Memo Ochoa opinar así de mí. No sé qué le haya pasado; ese carnal y yo ni nos conocemos. Al parecer me tienen super checadito, jajajaja. Pero yo te deseo lo mejor, te mando mis mejores vibras. Que sigas teniendo éxito @yosoy8a”, se lee en la publicación.