Tren se descarrila sobre un puente en Arizona y provoca incendio

De acuerdo a informes oficiales compartidos por New York Post, el incendio se produjo aproximadamente a las 6 de la mañana, lo que aparentemente provocó el colapso del puente.

Equipo de rescate arribó al lugar para apagar las llamas que comenzaron a consumir parte de la madera que forma parte del puente.

Lugareños dijeron a medios locales que la columna de humo se pudo apreciar desde millas de distancia.

Funcionarios del Departamento de Bomberos local, comentaron que por lo menos 90 miembros de su personal han tenido que intervenir para apagar las llamas del tren que fue identificado como propiedad de la empresa Union Pacific Railroad. Detalla NBC Los Angeles.

Hasta el momento se desconoce si hay víctimas a causa del incidente.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN