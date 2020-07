Ya está disponible 'Cuphead' para PlayStation 4

Famoso por su arte dibujado a mano, "Cuphead", es un título que se ganó el corazón de muchos usuarios por sus encantadoras animaciones y por su endiablada dificultad. Ahora, los "gamers" han recibido felices la noticia de que este juego de plataformas de correr y disparar ya está disponible para PlayStation 4.

En sus inicios este, que es considerado uno de los mejores videojuegos independientes solo podía encontrarse para Xbox. Sin embargo, ya mismo puede descargarse por medio de la tienda de PlayStation 4 por un precio de 19.99 dólares. Fue la firma detrás del desarrollo de este juego, Studio MDHR, la que dio a conocer la llegada del juego a la consola de Sony con un video de stop-motion con "Cuphead" y el malvado King Dice. En el nuevo tráiler del juego se puede ver a dos de los personajes más icónicos de "Cuphead" en un estilo completamente nuevo de animación inspirado en el corto experimental de 1933 "The Peanut Vendor", según dijo el codirector de Studio MDHR, Chad Moldenhauer, en una publicación del blog de PlayStation.

De acuerdo con Studio MDHR, los creadores del juego, trabajaron con el estudio Stop Motion Department, con sede en Toronto, para hacer el tráiler, e "hicieron un esfuerzo adicional para asegurarse de que se estaban aplicando a muchas de las mismas técnicas que los animadores de stop motion de la época", aseguró Moldenhauer.

Es así que, como explica el director, la película fue animada sin la ayuda de programas informáticos que permiten a los animadores modernos de stop motion previsualizar sus tomas y corregir errores. En cambio en este caso se limitaron a gráficos para registrar la posición de cada títere, antes de alinearlos a su siguiente posición. Finalmente, afirman, todo se filmó con lentes reales de la década de 1930 conocidos como lentes "C Mount" que explotan el metraje y le dan un aspecto deliberadamente vintage. En el video cada toma se usó tal cual, sin edición o composición correctiva, lo que significa que si pones mucha atención y miras lo suficientemente cerca, verá soportes y otros implementos de animación en el fondo.

"Cuphead" ganó popularidad entre los gamers por su estilo, pues su arte dibujado a mano lo hace parecer como una clásica caricatura de la década de 1930, solo que, esta vez, no solo verás las aventuras de los personajes, sino que puedes controlarlos.

Este título se lanzó por primera vez en 2017 en Xbox y PC y llegó al Nintendo Switch el año pasado. En todas las plataformas ha logrado buenos resultados económicos y excelentes críticas. Para su desarrollo "Cuphead", que fue diseñado y programado por un equipo independiente, contó con el apoyo directo por parte de Microsoft, compañía que les ofreció su ayuda después de enterarse que tuvieron que hipotecar su casa para poder crear el título.

Más allá del modo de juego, uno de los secretos de su éxito es su animación, precisamente por ello es que Netflix se encuentra trabajando en la serie animada de estos personajes y ya mostró un avance de los que serán las caricaturas. También vale la pena señalar está programada una "actualización especial" gratuita para Xbox, pero no se han dado detalles de cuándo podría ocurrir esto aunque, se especula consistirá comentarios detrás de escena, una nueva banda sonora y una galería de arte digital.

Studio MDHR también dijo que está trabajando actualmente en la próxima expansión de "Cuphead" titulada "The Delicious Last Course", la expansión está preparada para ver a "Cuphead" y Mugman conocer a Ms. Chalice, un nuevo personaje que viene a la aventura. Se espera que se revelen más noticias en los próximos meses.