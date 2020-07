Óliver Pérez disfruta su récord en Las Mayores

El nuevo "hombre récord" del beisbol mexicano es el pitcher zurdo Óliver Pérez, quien con su aparición el pasado fin de semana, llegó oficialmente a 18 temporadas de servicio en las Ligas Mayores, más que cualquier otro pelotero mexicano en toda la historia.

Nombres como los de Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla, Adrián González, Joakim Soria, Dennys Reyes o Juan Gabriel Castro, han sido superados ya por Óliver, al menos en cuanto al número de años manteniéndose en la Gran Carpa. No es una tarea fácil, con el superlativo nivel de exigencia que existe en las Grandes Ligas, así como la continua necesidad de mejorar y reinventarse, pues una vez que los bateadores conocen los secretos de un lanzador, éste queda condenado a muerte.

Óliver, quien en numerosas ocasiones ha visitado la Comarca Lagunera al tener familiares en esta región, debutó en las Ligas Mayores cuando tenía 20 años de edad, jugando para los Padres de San Diego, destacó como abridor y pronto se estableció, incluso consiguió un jugoso contrato con los Mets de Nueva York, pero el nacido en Culiacán, Sinaloa, admite que jamás pensó que seguiría jugando en ese nivel, al ya estar cerca de cumplir 39 años. Su recta de muy aceptable velocidad, un mortífero cambio y un venenoso slider, además de su relación con el afamado agente Scott Boras, le han permitido mantenerse en Las Mayores, donde hoy viste el uniforme de los Indios de Cleveland, con quienes cumple el rol de relevista.

7 EQUIPOS de Ligas Mayores, han contado con los servicios del zurdo Óliver Pérez.

"Yo pienso que su tú le preguntas eso a cualquier jugador mayor, '¿pensaste que ibas a jugar tanto tiempo?' No hay manera". "Cuando cancelaron la temporada en el Spring Training, no me sentí muy bien porque de verdad estaba bien cerca de hacer el equipo, faltaban nada más como 10 días para arrancar. Pero viendo las cosas ahora, faltaba mucho para la temporada", contó Pérez en una entrevista para el portal oficial de las Ligas Mayores, en las que ha lanzado mil 441 entradas y ha ganado 72 juegos.

Para festejar la obtención del récord del mexicano con más temporadas en Ligas Mayores, Óliver fue sorprendido por su esposa, quien elaboró un video con saludos y felicitaciones de familiares y amigos del zurdo. "Me puse a llorar", confesó Pérez. "Estaba llorando con ella, porque muchas de esas personas, no las había visto en mucho tiempo y me dijeron un montón de cosas bonitas. Fue un gran momento".

Pérez rompió así el empate que mantenía con sus compatriotas Fernando Valenzuela, Juan Castro y Aurelio Rodríguez. Valenzuela le puso fin a su carrera de 17 años en las Mayores en 1997, y Pérez tuvo la oportunidad de compartir con él en el Clásico Mundial de Beisbol. "Las pocas veces que hablamos, sí me inspiró", dijo Pérez. "Me inspiró cuando yo era joven y eso es lo que quería. Yo quiero que la gente vea mi carrera como un ejemplo. Todo el trabajo duro, los altos y bajos, todo lo que me ha pasado, quiero que la gente vea cómo fue mi carrera. Creo que por eso es que sigo en esto".