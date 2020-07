BUSCARÁN GOLES

- Mejorar en el ataque es prioritario para los Guerreros del Santos Laguna, de cara al compromiso de la jornada 2 en el torneo Guardianes 2020, en el que recibirán la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El equipo dirigido por Guillermo Almada ya se prepara rumbo al debut en casa dentro de este atípico torneo que se juega sin aficionados en las tribunas, pero que igualmente representa para Santos el reto de mantener la hegemonía que ha demostrado tener como local desde hace más de un año. Los Guerreros se entrenan en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, dejando atrás la derrota sufrida ante Cruz Azul, de la que intentarán obtener el aprendizaje necesario para mejorar rumbo al duelo ante Chivas, sobre todo en el aspecto de ofensiva.

De manera remota, el capitán de los Guerreros, Julio César Furch, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que admitió la necesidad del equipo por crear mayores oportunidades frente al marco rival, luego de que ante Cruz Azul no realizaron ni un solo tiro a gol. "En el partido del pasado fin de semana fue complicado crear situaciones, cuando pasamos a jugar con 4 - 3 - 2 logramos llegar un poco más. En realidad no hubo ningún disparo, pero creo que en los amistosos que estuvimos jugando once contra once, tuvimos muchas oportunidades y llegando con elementos al frente, así que esperamos que en el partido del domingo aquí en casa, podamos recuperar eso y hacer los goles", afirmó.

Furch salió como capitán de Santos en su primer partido del torneo, rol que acepta con gusto y que buscará ejecutar de la mejor manera, según dijo el pampero: "muy contento de portar el gafete, es una responsabilidad muy grande el estar al frente del grupo y si otras veces me había tocado, ahora fue desde el primer partido. Me apoyo mucho de mis compañeros, ellos son el soporte y luego en el partido, nos afectó la expulsión, creo que en los pocos minutos que jugamos once contra once, nuestro equipo se vio bien, presionando, no dejándolos jugar, fueron pocos minutos y luego tratamos de aguantar, la altura también hace lo suyo, esperamos que se distrajeran un poco atrás en la segunda parte, pero no sucedió".

El delantero que debutó en el Olimpo de Bahía Blanca, fue categórico al confirmar que no modificará su comportamiento dentro del campo, por ser el capitán del equipo, luego de que algunos aficionados han reclamado que debería mostrar más "carácter" en el terreno de juego: "mucha gente piensa que el capitán tiene que gritar, pelearse con el árbitro o con otros jugadores, yo no lo veo así, no voy a ser un capitán así, tengo mi personalidad con respeto y trabajo, trato de demostrarlo en los entrenamientos, en el vestidor, quizá Matheus, Hugo son más de gritar, pero ellos ven la cancha de otra manera, creo que no pasa por ahí. Yo trato de seguir siendo el mismo, ayudar a mis compañeros, hablar con el técnico para ver qué podemos mejorar, creo que mi papel pasa más por ahí, que por andar gritoneando", afirmó.

En el rol del capitán, "El Emperador" trabaja más de cerca con los árbitros y tiene la certeza de que no se han cargado en contra de Santos, luego de las decisiones influenciadas por el video arbitraje que derivaron en una expulsión y un penalti de los Guerreros: "no creo que se cargue. Nosotros antes de empezar el torneo, tuvimos una práctica con gente del cuerpo arbitral, nos mostraron jugadas del torneo anterior, en las que fallaron y en las que no. Creo que en las jugada debe medirse la intención y eso le falta interpretar al VAR, porque en la expulsión de Hugo, en ningún momento ve la pierna del "Cabecita" y lo termina pisando sin ninguna intención, eso es lo que se debe juzgar y mejorar".

Para Julio, el futbol pierde mucho al no poder contar con aficionados debido a la pandemia, aunque aseguró que el esfuerzo de los futbolistas es el mismo, para tratar de brindar satisfacciones a su gente que los observa desde el hogar: "el futbol es un espectáculo y la gente viene a disfrutarlo, nosotros también, ahora con un poco más de cuidados. Lo que más se ve perjudicado es el show, la diversión, gente que venía el fin de semana a descargar su adrenalina y ahora no puede, porque no es lo mismo que en la tele. Salir a gritar un gol y que la gente lo grite contigo es algo muy lindo que ahora no podemos hacer. Santos siempre ha sido fuerte como local y ahora tenemos que pensar que la gente está ahí, que nuestra familia también, nos están apoyando y debemos hacer el esfuerzo por llevarles esa alegría a casa".

La oportunidad de obtener la primera victoria del torneo, llega para Santos al recibir a Chivas, un rival al que Furch consideró de cuidado, pero ante el que los Guerreros deberán mantener su estilo de juego, señaló el capitán: "nosotros pensamos en nuestro equipo, el rival que venga, con los jugadores que venga, nosotros debemos salir a ganar, más porque perdimos en la primera fecha, trataremos de ganar a Chivas, va a ser un partido complicado porque ellos tienen un muy buen plantel y variantes para suplir a quienes les pueda faltar. Es muy importante para nosotros el ganar nuestro primer partido de local", sentenció.

Con la primera jornada ya disputada en su totalidad, Julio tiene confianza en que los protocolos aplicados por la Liga MX para la prevención del contagio del COVID-19, brinden la seguridad necesaria a los futbolistas: "aquí, al que ha sentido algún síntoma, se le ha hecho la prueba, creo que lo están tomando por ese lado y no por hacerlo a todos cada dos días. En el viaje, traslado al estadio, hubo mucho cuidado, salimos ilesos y debemos ver cómo seguimos estos días, porque es un virus muy raro, muy contagioso, nunca sabes dónde lo puedes contraer, creo que sí hay mucho cuidado por parte de la liga", consideró Furch, quien está muy cerca de conseguir su naturalización como mexicano, pero la propia pandemia interrumpió la ejecución de los trámites finales.

Furch dio por hecho la incorporación del defensa Betsiel Hernández, quien llega para suplir la ausencia de Gerardo Arteaga en la lateral izquierda: "muy bien, es un puesto donde no teníamos muchas variantes, si bien está (David) Andrade, él quizá es más un volante, aunque puede hacer labores de lateral. Esperamos a Betsiel y seguramente nos va a ayudar".