Atractivo duelo de púgiles invictos

- El poderoso peleador estadounidense, Stephen Fulton Jr. (18-0, 8 Ko´s), se medirá al invicto clasificado mundial mexicoamericano, Ángelo Leo (19-0, 9 Ko´s), por el vacante campeonato mundial Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en la pelea estelar de la función, a puertas cerradas, del próximo sábado en el "Mohegan Sun Casino" de Uncasville, Connecticut.

La pelea es parte de la serie Premier Boxing Champions (PBC) y será televisada a todo el mundo por la cadena Showtime. Fulton es un peligroso noqueador que se mantiene invicto y representa a una ciudad deportista por naturaleza y con historia en el boxeo, incluso en la cinematografía, al ser el hogar del famoso personaje Rocky Balboa. "Significaría todo para mí el ser el único campeón mundial actual de Filadelfia. Siento que siempre sostengo a la ciudad sobre mi espalda, pase lo que pase y esa mentalidad no cambiaría incluso si hubiera cinco campeones de Filadelfia", afirmó el aspirante al título mundial.

"Deberías esperar una buena pelea. He sido sacudido antes, pero mira donde estoy, todavía de pie. En general, estoy emocionado por cada aspecto de esta pelea. Estoy emocionado de estar en el ring con él y tener la oportunidad de mostrar mis habilidades", remató. Por su parte, Ángelo Leo, nacido en Albuquerque, Nuevo México e invicto dentro del boxeo de paga, aseguró que "tengo más hambre que mi rival. He visto lo que tiene y sé que puedo derribarlo. Él no tiene la voluntad y el corazón como yo. Además de eso, tengo mucha habilidad y experiencia. Él va a ver por qué estoy invicto".