Famosos piden usar cubrebocas

Está comprobado que usar cubrebocas reduce notoriamente los contagios de COVID-19, sin embargo, hay personas que se resisten a usarlos porque no les gustan, les provocan alergias o bien, les incomoda portarlos porque consideran que se ha vuelto una imposición.

Al inicio de la pandemia, las mascarillas -Como les llaman en otros países- se cotizaron bastante y hay quienes las vendían a altos costos. Recientemente, el panorama cambió ya que hay de todos precios y materiales. Se encuentran en un sinfín de tiendas o se pueden adquirir en Internet.

A través de entrevistas, en programas de televisión o en sus redes sociales varios famosos han exhortado a los ciudadanos a que utilicen los cubrebocas para evitar que el coronavirus se siga expandiendo.

El actor, Tom Hanks, y su esposa, Rita Wilson, dieron positivo a COVID-19 en marzo. Se recuperaron y el virus no les dejó secuelas. El actor ha buscado que las personas comprendan que el coronavirus no es un juego y lamentó que muchas no usan mascarillas o sólo las portan para ingresar a sus centros laborales y enseguida se las retiran, cuando la propagación del virus puede darse justamente al interior de los centros laborales.

"Sólo hay tres cosas que podemos hacer: usar mascarilla, distancia social y lavarnos las manos. Esas cosas son muy simples, muy fáciles, si alguien no puede hacer esas tres cosas muy básicas, sólo puedo decir que debería darles vergüenza", comentó tajante en la presentación virtual de la película Greyhound.

"Cumple tu parte. Es muy básico. Si conduces un coche, no vayas demasiado rápido y evita atropellar a los peatones. Dios, es sentido común", comentó tajante el artista.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, el cantante Benny Ibarra exhortó a la población al uso de cubrebocas.

"Es de damas y caballeros usar cubrebocas y de esa manera nos cuidamos todos. Las personas que no creen, tal vez es porque no han perdido a un ser querido o amigo, pero esto es en serio y la verdad es que hay que ser empáticos".

Por medio de sus cuentas de Instagram y Twitter, la cantante Dulce María también pidió a sus seguidores que si tienen que salir a la calle lo hagan con mascarillas, aunque hizo énfasis en que trataran de permanecer en sus hogares.

"Usa cubrebocas por favor. Por tu bien, por el de tu familia, amigos, seres queridos y todas las personas . Lávate las manos, y si no tienes que salir quédate en casa al cuidarte tú estás cuidando a miles,

"Hagámoslo, tengamos fe en que si todos cooperamos pronto saldremos más fuertes, más humanos y más conscientes de toda esta pesadilla les mando mucho amor y fuerza", posteó la ex integrante de RBD.

A finales de julio, Jennifer Aniston recurrió a las redes para compartir una reflexión que recibió millones de likes y comentarios de algunos de sus colegas como Julia Roberts o Reese Witherspoon.

"Entiendo que las mascarillas son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no creen que es peor que los negocios cierren? ¿Que se estén perdiendo empleos? ¿Que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? ¿Y que este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente?", escribió la actriz en Instagram junto a una foto en la que usa cubrebocas negro.

"Realmente creo en la bondad natural de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto, pero aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar los pasos necesarios para aplanar la curva ", prosiguió en la publicación.

"Las personas parecen preocupadas por sus 'derechos quitados' al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate", completó la actriz.

Aniston no ha quitado el dedo del renglón. Hace unos días, de nueva cuenta colocó una publicación en Instagram para concientizar sobre el uso del cubrebocas ante la pandemia del coronavirus.

En la publicación, la ex de Brad Pitt colocó una fotografía de su amigo 'Kevin', quien aparece intubado en un hospital luchando contra el virus. La actriz, junto a su mejor amiga y excompañera de la misma serie, Courteney Cox, aclaró que el chico ya se encuentra bien, sin embargo, estuvo grave.

En la misma publicación, ambas pidieron a sus seguidores utilizar el cubrebocas para protegerse a sí mismos y a sus conocidos.

"Solo piensen en los que ya han sufrido con este virus horrible. Hazlo por tu familia. Y más importante por ustedes mismo. COVID afecta a todas las edades", escribió. Además, colocó una selfie de ella y Courtney utilizando un mascarilla similar.

Pepe Aguilar invitó a través de un video en su cuenta de Instagram a sus fans usar cubrebocas ante la contingencia de COVID-19.

En el videoclip, Pepe dio a conocer su punto de vista desde las inconsistencias sanitarias en los mandatarios de países como México y Estados Unidos, cuyos presidentes al inicio de la pandemia exhortaba a que el cubrebocas no era necesario.

"Los líderes que evaden sus responsabilidades y que se aprovechan de la ignorancia de los que menos tienen y de los que menos sabes a ellos se les conoce como populistas", mencionó luego de asegurar que en un texto leyó que los países gobernados por presidentes populistas son los que más problemas tienen en estos momentos.

Otros famosos no han exhortado en sus redes a usar cubrebocas, sin embargo, se les ha visto en las calles usándolos para protegerse de COVID-19.